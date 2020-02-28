В Совфеде заявили о возможности начала войны между Турцией и Сирией

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Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что планируемая Турцией широкомасштабная операция в Идлибе может в итоге привести к началу войны с Сирией.

Клинцевич считает, что Россия в связи с этим будет «вести серьезные консультации на всех уровнях, потому что оставить эту тему таким образом нельзя».

При этом он отметил, что НАТО не будет включаться в этот возможный конфликт. «Я думаю, что НАТО поддержит только морально, вряд ли альянс будет вмешиваться в этот процесс с точки зрения применения своих подразделений», - цитирует слова Клинцевича «Интерфакс».

Также сенатор полагает, что «Турция подменяет понятия, незаконно находясь на территории другого государства».

«Террористическая организация осуществляет наступление на вооруженные силы Сирии, они наносят ответный удар. И среди этих подразделений (террористических) погибает 27 турецких военнослужащих, которые находились там. Правильно заявили наши военные - они там не должны были находиться, у нас есть договоренности», - сказал Клинцевич.

По его мнению, при таком подходе Турции "назвать дружественными действия этих военных и участие в поддержке подразделений террористов нельзя".

Сенатор также добавил, что «получены документальные данные о том, что наступление террористических группировок поддерживают не просто военные, они поддерживаются и огнем, реактивной артиллерией турецких вооруженных сил».

Напомним, ранее власти Турции сообщили о гибели более 30 военных в сирийской провинции Идлиб в результате налетов ВВС Сирии. На фоне сообщений о потерях президент Турции Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности.