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В Совфеде заявили о возможности начала войны между Турцией и Сирией

15:00 28.02.2020
Фото с сайта pixabay.com
Сюжет: Сирийский кризис

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что планируемая Турцией широкомасштабная операция в Идлибе может в итоге привести к началу войны с Сирией.

Клинцевич считает, что Россия в связи с этим будет «вести серьезные консультации на всех уровнях, потому что оставить эту тему таким образом нельзя».

При этом он отметил, что НАТО не будет включаться в этот возможный конфликт. «Я думаю, что НАТО поддержит только морально, вряд ли альянс будет вмешиваться в этот процесс с точки зрения применения своих подразделений», - цитирует слова Клинцевича «Интерфакс».

Также сенатор полагает, что «Турция подменяет понятия, незаконно находясь на территории другого государства».

«Террористическая организация осуществляет наступление на вооруженные силы Сирии, они наносят ответный удар. И среди этих подразделений (террористических) погибает 27 турецких военнослужащих, которые находились там. Правильно заявили наши военные - они там не должны были находиться, у нас есть договоренности», - сказал Клинцевич.

По его мнению, при таком подходе Турции "назвать дружественными действия этих военных и участие в поддержке подразделений террористов нельзя".

Сенатор также добавил, что «получены документальные данные о том, что наступление террористических группировок поддерживают не просто военные, они поддерживаются и огнем, реактивной артиллерией турецких вооруженных сил». 

Напомним, ранее власти Турции сообщили о гибели более 30 военных в сирийской провинции Идлиб в результате налетов ВВС Сирии. На фоне сообщений о потерях президент Турции Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности.

Темы: Турция, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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29.02.2020, 00:08
Гость: интересы России во всем этом?

Ну как какие... геополитика, мировое влияние, величие, мощь, углеводороды и т.п.
28.02.2020, 22:44
Гость: алекс

Чудны дела кремлевские политические,то свое,что само в 2014 в руки просилось и падало-отвергли (Юго-восток Руины). За то в 2015 заглотили здоровый сирийский ломоть и он похоже скоро поперек горла встанет. Идти на риск мировой войны не за русских Донбасса,а за Ассада-не понимаю! Кто нам Ассад? Рано или поздно его все равно "уйдут" сунниты их тупо на порядок больше алавитов. И что тогда будет с базами и газопроводом в Европу? Угадайте с трех раз!
28.02.2020, 22:02
Гость: Жаль,

что забыли, что в войне с врагом никакие договорённости недействительны. К тому же мы с Турцией воевали практически всю историю.
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