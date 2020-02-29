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Гражданам России рекомендовано не выезжать за пределы страны

14:10 29.02.2020
Герб Роспотребнадзора © KM.RU, Алексей Белкин
Герб Роспотребнадзора © KM.RU, Алексей Белкин
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Роспотребнадзор рекомендовал гражданам России по возможности отказаться от поездок за границу из-за распространения коронавируса. Об этом завила глава ведомства Анна Попова.

"Для того, чтобы на сегодняшний день считать себя защищенными, первое - нужно максимально сократить возможные, предполагавшиеся поездки за рубежи родной страны. Вот сегодня то время, когда не стоит выезжать из Российской Федерации", - приводит ее слова ТАСС.

Анна Попова напомнила также о базовых правилах профилактики и борьбы с инфекцией: "держать чистыми руки и все гаджеты, которые вокруг вас. Не забывать ополаскивать лицо и носовые ходы промывать в течение дня. При посещении массовых мест, там, где много людей, при поездках в общественном транспорте, лучше носить маску".

 

Темы: Коронавирус, Роспотребнадзор
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Комментарии читателей
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29.02.2020, 23:01
Гость: Успокойтесь, незалежные!

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29.02.2020, 22:56
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