Гражданам России рекомендовано не выезжать за пределы страны

14:10

Роспотребнадзор рекомендовал гражданам России по возможности отказаться от поездок за границу из-за распространения коронавируса. Об этом завила глава ведомства Анна Попова.

"Для того, чтобы на сегодняшний день считать себя защищенными, первое - нужно максимально сократить возможные, предполагавшиеся поездки за рубежи родной страны. Вот сегодня то время, когда не стоит выезжать из Российской Федерации", - приводит ее слова ТАСС.

Анна Попова напомнила также о базовых правилах профилактики и борьбы с инфекцией: "держать чистыми руки и все гаджеты, которые вокруг вас. Не забывать ополаскивать лицо и носовые ходы промывать в течение дня. При посещении массовых мест, там, где много людей, при поездках в общественном транспорте, лучше носить маску".