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Депутат Боярский считает необходимым закрепить законодательно инициативу Малькевича по Конституции

14:56 2.03.2020

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич предложил прописать в российской Конституции ограничения и запрет, распространяющийся на деятельность партий и организаций, выступающих с антироссийской риторикой


Александр Александрович Малькевич. Фото с сайта oprf.ru

Его поддержал депутат Госдумы Сергей Боярский. Политик дал комментарий изданию «Слово и Дело».

Боярский уверен, что инициатива Малькевича может стать федеральным законом. По его мнению, если глава ФЗНЦ представит свое предложение на площадке соответствующего комитета в ГД, его рассмотрят.

«Я не уверен, что речь идет именно о Конституции. Мне кажется, у нас достаточно широкое поле инструментариев федерального законодательства, которым можно регламентировать ту или иную деятельность», - подчеркнул депутат.

О своей инициативе Александр Малькевич рассказал в своем Telegram-канале. Он отметил, что подобные запреты в свое время поддержал Европейский суд по правам человека. Решение ЕСПЧ закрепило позицию, позволяющую государству распускать партии, чья деятельность направлена на подрыв демократического режима страны. Такая практика существует в Испании, Израиле, Франции и Италии. Малькевич уверен, что эту норму необходимо закрепить в российской Конституции.

Ведь таким образом можно отсеивать априори провальные идеи, которые к тому же направлены против национальных интересов России. К примеру, партия «Яблоко» выступила с предложением отменить обязательную службу в Вооруженных силах РФ – это фактическая угроза безопасности нашей страны. К такому мнению пришли многие эксперты.

По мнению Сергея Боярского, нужно обратить внимание на критерии, определяющие антироссийскую повестку партий и общественных организаций, которые предложил Малькевич. Ведь в России есть объединения с откровенно экстремистскими идеями и проектами.

Поэтому, заявил депутат ГД, инициатива главы ФЗНЦ может успешно реализоваться как федеральный закон, а не отдельная статья Конституции РФ.

Темы: Законотворческая деятельность в России
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