Главному строителю Приморского океанариума дали 12 лет колонии

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Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил к 12 годам колонии бывшего директора ФГУП «Дирекция по строительству в ДФО» Андрея Поплавского, который обвиняется в растрате более 1 миллиарда рублей при строительстве Приморского океанариума, сообщает РИА «Новости». Поплавский находился под арестом с начала расследования дела в ноябре 2014 года, позже ему заменили меру пресечения на домашний арест.

«Суд назначил ему 12 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 400 миллионов рублей»,— сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в суде установили вину подсудимого по нескольким эпизодам растраты и коммерческого подкупа. Поплавского взяли под стражу в зале суда.

По версии следствия, за время строительства Поплавский при пособничестве двух других фигурантов растратил более 1,1 миллиарда рублей и еще 145 миллионов рублей получил в качестве коммерческого подкупа за приемку работ.

Другой фигурант дела гендиректор НПО «Мостовик» Олег Шишов еще в 2016 году был приговорен к трем годам колонии и штрафу в 300 тысяч. Еще один участник дела гендиректор компании «Косандра» Александр Косяченко скончался во время следствия.

Приморский океанариум — третий по величине в мире. Это единственный океанариум страны, который входит в структуру Российской академии наук. Общая площадь внутреннего пространства сопоставима с пятью футбольными полями. Там представлена флора и фауна всех океанов, более 500 видов морских и пресноводных животных.