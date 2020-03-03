Пескова спросили, какого Бога имел в виду Путин в поправках в Конституцию

20:09

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился разъяснить суть поправки в Конституцию с упоминанием Бога, которую представил президент Владимир Путин.

На вопрос, какого именно Бога имел в виду Путин, Песков ответил: «Я думаю, это будет своевременно разъяснено». В какой форме будет дано разъяснение, Песков ответить затруднился: «Я не могу ответить на этот вопрос сейчас». По его словам, разъяснение будет дано до принятия поправки, пишет издание «Ведомости».

Президентские поправки включают в себя статью об исторической преемственности России, в которой есть упоминание «памяти предков, передавших нам идеалы и веру в Бога». Отвечая на вопрос, каких предков имел в виду президент, Песков ответил: «Наших с вами предков. Предков тех, кто живет в Российской Федерации».

На вопрос, какие идеалы, по мнению Путина, передали россиянам их предки, Песков ответил: «Наши общие. Это следует из текста».

При этом пресс-секретарь заверил, что с принятием поправки с упоминанием Бога государство не перестанет быть светским: «Очевидно, что государство никоим образом свой светский характер не теряет».