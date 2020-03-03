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Пескова спросили, какого Бога имел в виду Путин в поправках в Конституцию

20:09 3.03.2020
© KM.RU, Стоп-кадр видео
Стоп-кадр видео
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился разъяснить суть поправки в Конституцию с упоминанием Бога, которую представил президент Владимир Путин.

На вопрос, какого именно Бога имел в виду Путин, Песков ответил: «Я думаю, это будет своевременно разъяснено». В какой форме будет дано разъяснение, Песков ответить затруднился: «Я не могу ответить на этот вопрос сейчас». По его словам, разъяснение будет дано до принятия поправки, пишет издание «Ведомости».

Президентские поправки включают в себя статью об исторической преемственности России, в которой есть упоминание «памяти предков, передавших нам идеалы и веру в Бога». Отвечая на вопрос, каких предков имел в виду президент, Песков ответил: «Наших с вами предков. Предков тех, кто живет в Российской Федерации».

На вопрос, какие идеалы, по мнению Путина, передали россиянам их предки, Песков ответил: «Наши общие. Это следует из текста».

При этом пресс-секретарь заверил, что с принятием поправки с упоминанием Бога государство не перестанет быть светским: «Очевидно, что государство никоим образом свой светский характер не теряет».

Темы: Конституция РФ
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Комментарии читателей
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04.03.2020, 06:57
Гость: leonido

Я родился в СССР И ГОРЖУСЬ И УМРУ АТЕИСТОМ...
04.03.2020, 05:52
Гость: ....в бога,в душу, мать не хай

Уже скоро величайшая сверхдержава получит Конституцию, написанную прыгуньей из Монако Исинбаевой, вором из 90-х Клишасом и обмаразмевшей космонавткой Терешковой.
Вот за Клишаса сейчас обидно, он что после 90х воровать перестал?
04.03.2020, 05:42
Гость: Краткий курс боголепия от бессовестного союзника

Как вы до сих пор ещё не вкурили,какой в России бог?Российский бог-это не Православие,это не Правоверие,это не иудаизм,который уже давно растворился в Православии с дулями в кармане,это тем более не сектантство,гонимое всеми как еретическая вера.Российский бог-это абсолютная Лояльность.Богу Лояльности поклоняется абсолютное большинство,одни за него ратуют из-за большой "чести" пользоваться дарами Лояльности(живут за счет того что "бог послал"),вторые из-за страха "не найти эту совесть" к Лояльности,а третьи управляют всем Божьим промыслом благодаря высшей субстанции-Бога абсолютной Лояльности.А чтоб осовременить своего бога в России придают ему ауру Демократии через Конституцию познания Лояльности,где в устаканившейся обстановке людей не лояльных богу и "спекулирующих" на статьях Конституции будут выводить из храма жрецы Лояльности под руки и фотосессией других паломников не "потерявших" веру в Лояльность,но получивших дополнительный урок.В России благодаря богу Лояльности пирамиду управления смогли перевернуть вершиной вниз,где на "раба" давят вышележащие слоя "господ" и вся эта конструкция словно парит в невесомости,где особо важную роль занимает ритуал самоочищения от скверны (жертвоприношение)на который подписываются все :и те кто живет "по совести божьей" ,и "сочувствующие".
Да что я вам говорю,да наговариваю!Бог этот настолько простецкий,что любого верующего можно представить,аки лакея стоящего у своих дверей с заискивающим "Что соизволите,мой господин!?"
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