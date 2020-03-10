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Путин согласился обнулить свои президентские сроки

15:45 10.03.2020
Владимир Путин © KM.RU
Владимир Путин © KM.RU
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что сможет баллотироваться на выборах 2024 года, если граждане России и Конституционный суд поддержат соответствующую поправку к Конституции.

Ранее Путин также заявил, что не поддерживает идею снять лимит числа сроков полномочий главы государства.

Выступая в Госдуме, Путин отметил, что он против снятия ограничений, но насчет обнулений затем добавил: «В принципе, такой вариант был бы возможен, но при одном условии, а именно: если Конституционный суд РФ даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Основного закона».

До этого 10 марта депутат Госдумы, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки после принятия поправок к Конституции.

Конституционные изменения были анонсированы Путиным 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Во время выступления он напомнил, что в соответствии с действующим законом один и тот же человек не может быть президентом более двух сроков подряд, и предложил убрать слово «подряд».

Темы: Президент России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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11.03.2020, 00:39
Гость: Владимир

Партизанам похрен, что там полицаи с гауляйтером и фюрером фокусы показывают между собой. Партизан в лесу, давший присягу своему народу ждет когда народ и советское правительство даст приказ взрывать мосты, переправы и рельсы. Оккупационная свора строит свои планы, а народ свои.
11.03.2020, 00:05
Гость: Карл Забайкальский

"Что вам бабушка?" - спросил доктор Борменталь.
"Из Ярославской губернии я, пришла говорящую собачку посмотреть!"-ответила старушка. ("Собачье сердце", Булгаков)
10.03.2020, 23:50
Гость: blog2038,.

Иных уж нет (постреляли), а те далече (убежали).
Все комментарии (177)
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