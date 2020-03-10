Путин согласился обнулить свои президентские сроки

15:45

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сможет баллотироваться на выборах 2024 года, если граждане России и Конституционный суд поддержат соответствующую поправку к Конституции.

Ранее Путин также заявил, что не поддерживает идею снять лимит числа сроков полномочий главы государства.

Выступая в Госдуме, Путин отметил, что он против снятия ограничений, но насчет обнулений затем добавил: «В принципе, такой вариант был бы возможен, но при одном условии, а именно: если Конституционный суд РФ даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Основного закона».

До этого 10 марта депутат Госдумы, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки после принятия поправок к Конституции.

Конституционные изменения были анонсированы Путиным 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Во время выступления он напомнил, что в соответствии с действующим законом один и тот же человек не может быть президентом более двух сроков подряд, и предложил убрать слово «подряд».