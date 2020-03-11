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РПЦ решила создать список рекомендованной для подростков литературы

15:09 11.03.2020
Кирилл
Патриарх Кирилл © KM.RU, Кирилл Зыков
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В 2020 году Русская православная церковь (РПЦ) намерена опубликовать перечень рекомендованной для подростков художественной литературы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя Издательского совета Русской православной церкви митрополита Калужского и Боровского Климента (Капалин).

«Мы приняли решение создать список детской литературы, литературы, которую будут читать подростки, - детской художественной литературы. Я думаю, что в этом году мы его сформируем и опубликуем», - заявил Климент.

Заявление было сделано в рамках пресс-конференции, посвященной Дню православной книги, который отмечается 14 марта (в этот день, 1 марта по старому стилю, в 1564 году на Руси была опубликована первая точно датированная печатная книга дьякона Ивана Федорова «Апостол»).

«Это день нашего внимания к детям, к молодежи, и вообще - день нашей любви к книге. Через книгу мы учились читать, жить, творить добро», - добавил митрополит.

День православной книги проводится РПЦ с 2010 года по благословлению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Темы: Церковь, Православная церковь в России
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Комментарии читателей
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11.03.2020, 22:49
Гость: Лупень

Как в рясе ездить на велосипеде?
11.03.2020, 21:54
Гость: гость

Давно пора было сделать.
11.03.2020, 21:52
Гость: нужно шагать в ногу со временем, высокомерно лепить списки -

Что за реакционная глупость: составить для подростков список рекомендованной литературы ! Мы в каком году и в каком веке живём ? Тогда уж выложить все эти книги в электронной форме на один из интернет сайтов РПЦ ! Только так ! Что за рассуждение: они составят список и по щучьему велению кто то эти книжки будет как то давать подросткам читать. Если все абсолютно книги списка сразу целиком и полностью на интернет сайт не выложить - появятся двое из ларца одинаковых с лица "ага !" подросткам будут давать избранные фрагменты и цитаты из этих книжек или своими словами излагать их содержание. Появятся брадатые дядьки в очках на носу, которые будут что то говорить или писать подросткам про эти книги, их статьи им и будут давать, а не сами книги. РПЦ достаточно богатая организация оплатить труд сотрудников взять все эти книги из библиотек, отсканировать, перевести в электронную форму, перевести в текстовую форму чтобы можно было искать по ключевым словам.
Может ещё подросткам и детям сделать дубовые электронные приложения без автообновления и заставить их водить пальцем по экрану каждую минуту - и за это гранты платить разработчикам ? РПЦ не должна валять дурака как все делают. Иначе все перейдут в атеизм, в иудаизм, в ислам, во что угодно, в сатанизм в конце концов, а в список рекомендованных книг мамы
подростков завернут картошку, свеклу и морковку.
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