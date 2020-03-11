РПЦ решила создать список рекомендованной для подростков литературы

15:09

В 2020 году Русская православная церковь (РПЦ) намерена опубликовать перечень рекомендованной для подростков художественной литературы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя Издательского совета Русской православной церкви митрополита Калужского и Боровского Климента (Капалин).

«Мы приняли решение создать список детской литературы, литературы, которую будут читать подростки, - детской художественной литературы. Я думаю, что в этом году мы его сформируем и опубликуем», - заявил Климент.

Заявление было сделано в рамках пресс-конференции, посвященной Дню православной книги, который отмечается 14 марта (в этот день, 1 марта по старому стилю, в 1564 году на Руси была опубликована первая точно датированная печатная книга дьякона Ивана Федорова «Апостол»).

«Это день нашего внимания к детям, к молодежи, и вообще - день нашей любви к книге. Через книгу мы учились читать, жить, творить добро», - добавил митрополит.

День православной книги проводится РПЦ с 2010 года по благословлению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.