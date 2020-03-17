Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по Конституции

22:06

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», сообщает пресс-служба Кремля.

Голосование назначается на 22 апреля 2020 года.

На общероссийское голосование выносится вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».

При этом Владимир Путин допустил перенос сроков голосования на более поздний срок в случае, если этого потребует эпидемиологическая ситуация.

"Мы с вами видим, что в тех странах, где ситуация гораздо сложнее, чем у нас, тем не менее, от политических мероприятий подобного рода - от выборов в этих странах не отказываются. Подписывать сегодня указ без конкретной даты - более или менее бессмысленно это делать. Но повторяю еще раз: закон нас не лимитирует, не ограничивает... Если ситуация потребует, мы тогда перенесем на более поздний срок это всероссийское голосование", - приводит слова Путина на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой "Интерфакс".

17 марта к Владимиру Путину с предложением перенести голосование по поправкам к Конституции и выборы в Единый день голосования 13 сентября на один день - 4 ноября - обратился председатель народно-патриотической партии "Власть Народу" Владимир Милосердов, назвав нынешнюю ситуацию в России экстраординарной.