ЦБ РФ отказался поддержать граждан России наличными по модели США
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не считает нужным поддерживать граждан России наличными по американской модели.
«В нашей ситуации такой необходимости, конечно, нет. У нас и по ставке есть большой задел, что называется, и другие меры, которые позволят поддержать и граждан, и потребительскую активность, и доходы, и, конечно, еще раз подчеркну, что это нужно делать совместно с правительством», - цитирует слова Набиуллиной «Интерфакс».
Напомним, ранее стало известно, что Белый дом будет выплачивать взрослым американцам по 1000 долларов на человека и по 500 долларов на каждого ребенка. Власти США считают, что такие меры позволят поддержать население страны в условиях пандемии коронавируса.
По словам министра финансов США Стивена Мнучина, в настоящее время администрация Дональда Трампа работает над тем, чтобы граждане получили выплаты в течение ближайших трех недель.
Белый дом намерен направить $500 млрд на прямые денежные выплаты гражданам в рамках масштабного пакета стимулирующих мер, которые поддержат экономику США в текущих условиях.
Отметим, что ранее министр экономики Франции Брюно Ле Мэр также призвал работодателей выплатить сотрудникам премии. «Я призываю все ассоциации и крупные компании выплатить премию в 1 тыс. евро, она не будет облагаться налогом», - сказал Ле Мэр. По его словам, компании смогут выплатить ее до 30 июня.
Напомним, ранее президент Межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов заявил, что трудовые мигранты, которые потеряли работу из-за сложной экономической ситуации в России, должны получать помощь от государства. «Пусть МЧС ходит и по квартирам каждому пакеты раскидывает, чтобы люди с голоду не помирали, чтобы не было социального взрыва», - сказал Баратов.