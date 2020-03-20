ЦБ РФ отказался поддержать граждан России наличными по модели США

18:56

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не считает нужным поддерживать граждан России наличными по американской модели.

«В нашей ситуации такой необходимости, конечно, нет. У нас и по ставке есть большой задел, что называется, и другие меры, которые позволят поддержать и граждан, и потребительскую активность, и доходы, и, конечно, еще раз подчеркну, что это нужно делать совместно с правительством», - цитирует слова Набиуллиной «Интерфакс».

Напомним, ранее стало известно, что Белый дом будет выплачивать взрослым американцам по 1000 долларов на человека и по 500 долларов на каждого ребенка. Власти США считают, что такие меры позволят поддержать население страны в условиях пандемии коронавируса.

По словам министра финансов США Стивена Мнучина, в настоящее время администрация Дональда Трампа работает над тем, чтобы граждане получили выплаты в течение ближайших трех недель.

Белый дом намерен направить $500 млрд на прямые денежные выплаты гражданам в рамках масштабного пакета стимулирующих мер, которые поддержат экономику США в текущих условиях.

Отметим, что ранее министр экономики Франции Брюно Ле Мэр также призвал работодателей выплатить сотрудникам премии. «Я призываю все ассоциации и крупные компании выплатить премию в 1 тыс. евро, она не будет облагаться налогом», - сказал Ле Мэр. По его словам, компании смогут выплатить ее до 30 июня.

Напомним, ранее президент Межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов заявил, что трудовые мигранты, которые потеряли работу из-за сложной экономической ситуации в России, должны получать помощь от государства. «Пусть МЧС ходит и по квартирам каждому пакеты раскидывает, чтобы люди с голоду не помирали, чтобы не было социального взрыва», - сказал Баратов.