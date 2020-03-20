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ЦБ РФ отказался поддержать граждан России наличными по модели США

18:56 20.03.2020
Эльвира Сахипзадовна Набиуллина. Стоп-кадр из видео в YouTube
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не считает нужным поддерживать граждан России наличными по американской модели.

«В нашей ситуации такой необходимости, конечно, нет. У нас и по ставке есть большой задел, что называется, и другие меры, которые позволят поддержать и граждан, и потребительскую активность, и доходы, и, конечно, еще раз подчеркну, что это нужно делать совместно с правительством», - цитирует слова Набиуллиной «Интерфакс».

Напомним, ранее стало известно, что Белый дом будет выплачивать взрослым американцам по 1000 долларов на человека и по 500 долларов на каждого ребенка. Власти США считают, что такие меры позволят поддержать население страны в условиях пандемии коронавируса.

По словам министра финансов США Стивена Мнучина, в настоящее время администрация Дональда Трампа работает над тем, чтобы граждане получили выплаты в течение ближайших трех недель.

Белый дом намерен направить $500 млрд на прямые денежные выплаты гражданам в рамках масштабного пакета стимулирующих мер, которые поддержат экономику США в текущих условиях.

Отметим, что ранее министр экономики Франции Брюно Ле Мэр также призвал работодателей выплатить сотрудникам премии. «Я призываю все ассоциации и крупные компании выплатить премию в 1 тыс. евро, она не будет облагаться налогом», - сказал Ле Мэр. По его словам, компании смогут выплатить ее до 30 июня.

Напомним, ранее президент Межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов заявил, что трудовые мигранты, которые потеряли работу из-за сложной экономической ситуации в России, должны получать помощь от государства.  «Пусть МЧС ходит и по квартирам каждому пакеты раскидывает, чтобы люди с голоду не помирали, чтобы не было социального взрыва», - сказал Баратов.

Темы: Коронавирус, Банки в России
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Комментарии читателей
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20.03.2020, 23:14
Гость: Владимир*

По тысячи долларов на человека! Вот это страна! Вот это президент. Вот это мощь и размах.
Ведь как все точно просчитал. И последствия эпидемии, и сговор России с Саудовской Аравией, и терки с Китаем. Все учтено и точнейшим образом посчитано. Не по 740 или там по 930, а именно по 1000 долларов. Здорово!
Далее.
А справится ли американская экономика? 500 миллиардов вот так возьми и выложи. Наверное все миллиардеры скинутся да еще и немеряные американские резервы. Н-да. Титаны, что скажешь.
Далее.
Кстати, Сандерс предложил по две тысячи. Интересно, что Байден скажет?
Далее.
500 миллиардов нужно. Кстати, а почему 500? Население грубо 300 млн.
Пусть 200 взрослых и 100 детей. Получаем всего 250 миллиардов. Половина. А вторая половина на откаты!? Титаны, что скажешь.
Далее.
Нашему президенту сейчас хорошо бы предложить международные расчеты в золоте. Тут-то вся эта мощь и сложится как карточный домик.
20.03.2020, 23:10
Гость: Конечно

Ведь не Кавказа же и Средней Азии.
20.03.2020, 22:58
Гость: Какие доллары?

Товарищ Катасонов убедительно доказал, что РФ- колония США.
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