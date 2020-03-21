Подмена Жукова: Зачем Путин подарил Москве другого маршала Победы

Простоявший 25 лет бронзовый монумент легендарному полководцу спилили при помощи «болгарки». ФОТО

Просто какая-то спецоперация прошла практически у стен Кремля — неизвестные подменили на Манежной площади памятник маршалу Георгию Жукову.

Фото с сайта pdmnews.ru

Приехал кран, грузовик, появились рабочие, которые соорудили занавес из баннеров вокруг постамента, завизжала «болгарка», и уже через несколько часов на месте прежней скульптуры появилась новая. Тоже в образе Жукова. Старый ещё некоторое время валялся на земле на коне со спиленными ногами, потом его увезли. Вроде как ничего и не произошло — памятник на прежнем месте, такого же размера, конь присутствует, маршал восседает на нём, есть лишь небольшие различия в композиции. Народ в изумлении ахнул: «А царь-то (маршал) не настоящий!».

И новая памятная табличка ещё появилась. Вот к табличке, фактически мемориальной доске, вылитой в бронзе, стоит присмотреться внимательно. «Памятник маршалу Советского Союза Г. К. Жукову. Является символом преклонения перед величием священного жертвенного подвига советского народа во имя мира, веры и Отечества в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 гг., разгромившего фашизм — одного из главных зол на планете Земля. Памятник создали и передали в дар городу Москве патриоты России: Владимир Путин, Геннадий и Анатолий Кузнецовы, Александр Максимов, Дмитрий Язов, Владимир Михалкин, Владимир Мединский, Виктор Золотов, Сергей Собянин, Константин Голощапов, Алексей Павликов, родственники Г. К. Жукова. Москва 2018 г.».

Понятно, что ключевое слово, вернее, фамилия здесь — Путин. На прежнем постаменте памятника Жукову она не присутствовала. Не всё понятно с датой 2018 года, если учесть, что новый памятник явился Москве 20 марта 2020 года, а не двумя годами ранее. Список «патриотов России» тоже кажется немного хаотичным. С Собяниным (всё-таки мэр Москвы), Мединским (главный по культурному наследию), Золотовым (главный по Росгвардии), Павликовым (председатель Комитета памяти маршала Г. К. Жукова) всё объяснимо, как и с Дмитрием Тимофеевичем Язовым (фронтовик, последний министр обороны СССР, увы, ныне покойный). А вот маршал Советского Союза Владимир Михалкин умер ещё в 2017 году, так что можно предположить, что идея нового памятника зародилась ещё при его жизни. Из прочих «патриотов» в списке Путина значатся Голощапов, известный как «массажист Путина», Максимов, экс-сотрудник КГБ-ФСБ, депутат Госдумы и братья Кузнецовы, меценаты, которые зачетно вложились ещё в строительство Храма Христа Спасителя. Не хватает почему-то нынешнего министра обороны Сергея Шойгу, который, как полагают, тоже имел отношение к появлению нового памятника Жукову.

Упомянутые родственники Г.К Жукова поименно в табличке не раскрыты, но скорее всего, их особо и не спрашивали о переустановке памятника. Старшая дочь Георгия Константиновича Эра Георгиевна как-то рассказывала, что когда в 1995 году устанавливали памятник отцу в центре Москвы, ни у кого из членов семьи мнение не узнавали. Даже на само открытие они попали с трудом — в список приглашенных не были занесены. Всякий раз 1 декабря, когда у знаменитого предка день рождения, им приходится получать специальное разрешение, чтобы пройти к Кремлевской стене, где замурован его кремированный прах (сам Жуков при жизни просил похоронить его в земле).

Первый памятник Георгию Жукову на Манежной площади, напротив Исторического музея, который торжественно открыли 8 мая 1995 года, в год 50-летия окончания Великой Отечественной войны, вызвал немало споров. В первую очередь из-за несоблюдения пропорций композиции. И конь-де, не тот (во время парада Победы маршал был на жеребце по кличке Кумир), и копыта у него «воткнуты в землю», да и сам Жуков стоит на стременах вытянув вперед правую руку.

Фото с сайта horosho-tam.ru

Напрашивалась аналогия с памятником князю Юрию Долгорукому, который с 1954 года стоит на Тверской (прежде Советской) площади Москвы, там он тоже простирает руку, как бы утверждая: «Здесь быть Москве».

Скульптор Вячеслав Клыков, создавший композицию, не отрицал, что образ полководца создал собирательным, без детализации, взяв за основу лишь портретное сходство маршала.

Несмотря на критику скульптуры Жукова, претензии ЮНЕСКО по изменению исторического облика Москвы, этот памятник за 25 лет своего существования как-то прижился в столице. На «изъяны» уже никто внимания не обращал (по поводу памятника Долгорукому тоже было немало кривотолков, но стоит же на своем месте), тем более, что это был именно памятник Жукову — легендарному маршалу Победы, который и принимал парад Победы 24 июня 1945 года в Москве. Для всех последующих поколений победа в Великой Отечественной войне связана именно с именем Жукова — легендарным полководцем, отбросившем фашистов от Москвы, прорвавшим блокаду Ленинграда, организовавшим основные наступательные действия Красной армии, подписавшем в Берлине капитуляцию Германии. И памятник Жукову вполне логично смотрелся на своем месте — в аккурат на въезде на Красную площадь.

Зачем было менять одного Жукова на другого? Из личного наблюдения могу сказать, что «новый Жуков» мне тоже нравится, наверное, даже больше, чем «старый Жуков». Сейчас он получился более реалистичным (соответствие пропорций соблюдено), отдает воинскую честь, приветствие, всем идущим от Манежной на Красную площадь через Воскресенские ворота. Конь его теперь в «движухе», с поднятой ногой, сам маршал выглядит более уверенным и цельным. Смущает только сам факт неожиданной подмены. Вот кто-то захотел и по своему разумению поменял.

Фото с сайта pdmnews.ru

Если памятник Пушкину на Тверском бульваре, установленный ещё в 1880 году, возьмут и заменят на другой, похожий, но совершенно новый, это как? Памятник Пушкину «таскали» с места на место — в 1950 его переместили на противоположную сторону Страстной площади, потом вернули на место, сохранив сам памятник в первозданном виде. Стоит вот уже 140 лет как новенький, разве что зеленоватый налет на бронзе и следы от облюбовавших статую голубей удаляют. Медный всадник, символ Санкт-Петербурга, памятник Петру I, 238 лет стоит незыблемо. А тут кому-то «неправильный Жуков» помешал.

Насчет замены памятника Георгию Жукову разговоры шли достаточно давно. Как рассказал «Свободной прессе» бывший сотрудник Управления Минобороны по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества (УППЗО) Василий Руденко, разговоры про новый памятник в военном ведомстве велись довольно давно:

— Безусловно, что новая скульптура была согласована с высшим военным руководством, надо полагать, что её утверждали на самом верху, — говорит Василий Степанович. — Предполагалось, что памятник могли поменять ещё несколько лет назад, его заранее изготовили, только не могли определиться с местом установления. Второй, практически схожий с оригиналом, на одном месте не поставишь. Были разные варианты, начиная с Поклонной горы в Москве, заканчивая его отправкой в другие города, памятные по боевым подвигам Георгия Жукова. Рассматривался даже вариант передачи скульптуры в Монголию, где Георгий Константинович признан национальным героем. Почему остановились на замене памятника в Москве, сказать не могу, но новый проект лично мне нравится больше, чем прежний.

Возник вопрос и к тому, кто же является автором новой скульпторской композиции маршала Жукова. Это ведь не фанерная бутафория, поставленная на время реконструкции, чем оправдывает замену памятника Минкультуры. Можно было предположить, что подобный заказ мог быть поручен скульпторам Студии военных художников им. Грекова. Впрочем, они оказались не в курсе подобного проекта.

— О замене памятника Жукову услышал только по факту, — рассказал скульптор этой Студии Алексей Игнатов, который является автором композиции по фильму «Офицеры», установленной на Фрунзенской набережной в Москве, памятника героям Первой мировой войны на Витебском вокзале в Санкт-Петербурге и многим другим, связанным с военной тематикой. — Нам подобный заказ точно не поступал. Скорее всего, подобной работой мог заняться сын скульптора Вячеслава Клыкова — Андрей, который также является профессиональным скульптором и возглавляет студию своего отца. Работа, насколько известно, была коллективной, при этом не предполагался вариант замены одного памятника на другой. Андрей не просто чтит память отца, а считает творения Вячеслава Михайловича знаковыми в искусстве и истории. Вероятно, что новая работа по памятнику Жукову предназначалась изначально для установления в другом месте.

Официальные заявления поспешили уверить москвичей, да и всех россиян, что ничего страшного с заменой памятника не случилось — «копия» установлена лишь на время реставрационных работ. Связано это, мол, и с необходимостью укрепления самого постамента. При этом демонтированной скульптуре зачем-то спилили ноги, сама она потерпела ряд повреждений, которые потребуют значительного времени для восстановления.

Фото: ТК «Архитектурные излишества»

Фото: РЕН ТВ

«Новый Жуков» весит ровно столько же, чем и прежний. Пообещали, что до 9 мая «старый Жуков», после реставрации (как же он пострадал-то за 25 лет?) вернется на своё законное место. И вот нюанс — куда подевается новая скульптура Жукову, на котором есть упоминание о «патриоте России» Владимире Путине, который «создал и передал» Москве этот памятник? Тоже отпилят коню «болгаркой» ноги?

P.S. Cын скульптора Вячеслава Клыкова Андрей оказался не в курсе демонтажа памятника. «Я в шоке. Никак со мной не согласовывалось. Мы новый памятник не делали, со мной никто не разговаривал, - рассказал сын автора памятника изданию «Подъем». - Я пока ещё не знаю, буду ли куда-то обращаться, сейчас буду пить корвалол. Считайте, что это полная ложь и чьё-то самоуправство».

Московские чиновники также заявили, что не располагают информацией о замене памятника маршалу Жукову. Председатель комиссии Московской городской Думы по культуре Евгений Герасимов сказал, что не знает, кто это сделал.