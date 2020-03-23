Самолет ВКС доставил из Китая более 25 миллионов защитных масок

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Самолет Ан-124 ВКС России доставил из Китая 25,5 миллиона индивидуальных защитных масок, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

По данным агентства, самолет приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский.

Отмечается, что маски будут направлены в регионы, волонтерским движениям, которые занимаются доставкой продуктов пожилым гражданам, а также в ряд федеральных органов, в том числе в ФТС и МВД.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России к работе по изготовлению многоразовых медицинских масок подколючились швейные предприятия России.

"Были приняты все необходимые решения, и в результате к работе по производству многоразовых медицинских масок подключились российские швейные предприятия. Буквально на днях было получено необходимое регистрационное удостоверение, а сегодня маски уже начали поступать в аптеки", - цитирует Мантурова "Интерфакс".

Следующий шаг, который делает Минпромторг, - наладка централизованных поставок масок в аптеки. Планируется, что их от производителей будет получать "единый интегратор", который затем будет направлять товар в регионы. Первые централизованные поставки масок в аптеки по новой схеме уже организуются в Калужской области, добавили в пресс-службе ведомства.

Многоразовые маски после использования необходимо постирать и прогладить утюгом, уточнили в Минпромторге.

Ранее Мантуров заявлял, что дефицита медицинских масок в России из-за коронавируса нет. Спрос на них резко возрос в России в феврале после сообщений о быстром распространении коронавируса по миру.