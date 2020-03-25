На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения

07:59

Тревога из-за цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции Южно-Сахалинск Елену Семенову.

Как пишет агентство, землетрясение произошло в среду в 500 километрах от Петропавловска-Камчатского. В четырех районах Камчатки жители ощутили подземные толчки силой до пяти баллов. Эпицентр землетрясения находился в 228 километрах восточнее острова Онекотан.

Подход волны цунами к Курилам, по данным МЧС, ожидается в 15.04 по местному времени (07.04 мск). В Сахалинском центре цунами считают, что высота волны будет "от слабой до умеренной". Глава Сахалина Валерий Лимаренко сообщил, что высота составит 15 сантиметров. По данным агентства "Интерфакс", первая волна цунами уже пришла в Северо-Курильск, разрушений нет.

На острове Парамушир началась эвакуация жителей. Кроме того, около 400 человек эвакуировали в Северо-Курильске.

Жителей региона просят сохранять спокойствие и следить за сообщениями, поступающими по громкоговорящей связи, а также от представителей органов власти.

На Камчатке, как сообщили в краевом МЧС, жертв и разрушений в результате землетрясения нет.