Собянин объявил о новых ограничениях в Москве из-за коронавируса

17:49

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о расширении ограничительных мер в городе в рамках борьбы с коронавирусом.

Согласно указу Собянина, в Москве будут закрыты все развлекательные заведения, в частности детские комнаты, кинотеатры, фитнес-клубы, ледовые катки, боулинги, бильярдные, аттракционы и аквапарки.

Также вводится запрет на курение кальянов в ресторанах и барах.

При этом магазины, расположенные в торговых центрах, банки и службы быта останутся открытыми для посетителей.

Ранее власти столицы отменили бесплатный проезд для студентов и пенсионеров в общественном транспорте до 14 апреля. Кроме того, Собянин обязал горожан старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями соблюдать домашний режим. В качестве компенсации им будет выплачено по четыре тысячи рублей.

Пандемии COVID-19, первые случаи которой были зафиксированы в Китае в конце прошлого года, подвержены 170 стран. По данным ВОЗ, заразились порядка 370 тысяч человек, 16 тысяч умерли.

В России общее число больных достигло 658 (410 из них — в Москве), 29 человек выздоровели, порядка 112 тысяч остаются под наблюдением врачей.