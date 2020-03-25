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Собянин объявил о новых ограничениях в Москве из-за коронавируса

17:49 25.03.2020
Фото: Евгений Стукалин
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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о расширении ограничительных мер в городе в рамках борьбы с коронавирусом.

Согласно указу Собянина, в Москве будут закрыты все развлекательные заведения, в частности детские комнаты, кинотеатры, фитнес-клубы, ледовые катки, боулинги, бильярдные, аттракционы и аквапарки.

Также вводится запрет на курение кальянов в ресторанах и барах.

При этом магазины, расположенные в торговых центрах, банки и службы быта останутся открытыми для посетителей. 

Ранее власти столицы отменили бесплатный проезд для студентов и пенсионеров в общественном транспорте до 14 апреля. Кроме того, Собянин обязал горожан старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями соблюдать домашний режим. В качестве компенсации им будет выплачено по четыре тысячи рублей.

Пандемии COVID-19, первые случаи которой были зафиксированы в Китае в конце прошлого года, подвержены 170 стран. По данным ВОЗ, заразились порядка 370 тысяч человек, 16 тысяч умерли.

В России общее число больных достигло 658 (410 из них — в Москве), 29 человек выздоровели, порядка 112 тысяч остаются под наблюдением врачей.

Темы: Коронавирус, Москва, Сергей Собянин
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Комментарии читателей
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25.03.2020, 21:55
Гость: Сердечник

люблю гулять в лесу, там точно никаких вирусов
25.03.2020, 19:58
Гость: владимир

отобрали проезд. и как я теперь доберусь до дачи. на подачку в 2000. так бы уехал на месяц, занялся бы хозяйством. а теперь сижу дома и думаю может рецепт молотова скачать, хотя я и так знаю. собянин явно не служил в армии. мозги включите. несколько миллионов мающихся от безделья
25.03.2020, 19:55
Гость: Игорек

Бабушка мне пообещала купить конфет на пособие. Но только если в 4 класс перейду. Еще два месяца ждать!
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