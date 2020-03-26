09:08

Истребитель Су-27 упал в Черное море, выполняя плановый полет. Отметка на экранах средств объективного контроля от истребителя Су-27 пропала в среду около 20:10 в акватории Черного моря в 50 км от Феодосии, в 20:11 был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны РФ..

В настоящее время проводится поисковая операция для спасения летчика, которая осложняется неблагоприятными погодными условиями.

Надежда найти пилота есть. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота, в Черном море, где упал Су-27, зафиксирована активность радиобуя. Есть надежда, что летчик находится там.