]]>
]]>
Главная В России Новости

Истребитель Су-27 упал в Черное море

09:08 26.03.2020
Фото с сайта ru.wikipedia.org

Истребитель Су-27 упал в Черное море, выполняя плановый полет. Отметка на экранах средств объективного контроля от истребителя Су-27 пропала в среду около 20:10 в акватории Черного моря в 50 км от Феодосии, в 20:11 был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны РФ..

В настоящее время проводится поисковая операция для спасения летчика, которая осложняется неблагоприятными погодными условиями. 

Надежда найти пилота есть. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота,  в Черном море, где упал Су-27, зафиксирована активность радиобуя. Есть надежда, что летчик находится там.

Темы: Военная авиация РФ, Происшествия, Министерство обороны РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.03.2020, 16:15
Гость: алекс

Вот и я говорю, совсем расслабились на теплом весеннем крымском солнышке,а враг не дремлет!
26.03.2020, 14:06
Гость: Представляю, как

у вас зубы потели, когда "откапывали" эту брехню!
26.03.2020, 13:03
Гость: И тут не везёт и там не повезло

Вчера войска правительства национального согласия Ливии и турецкая армия захватили крупную военную базу российских военных и мятежного генерала Хафтара аль-Ватайя возле Триполи. Напомним, Хафтар захватил большую часть Ливии и уже подступал к Триполи, когда в ситуацию вмешалась Турция и остановила наступление Хафтара и россиян. Теперь же турки и ПНС нанесли противнику первое мощное поражение.

«Ливийского варианта сирийской базы Хмеймим (опорная авиационная база россиян в Сирии) сделать не получилось. Войска действующего правительства Ливии захватили при поддержке Турции на военной базе Хафтара (читай России) большое количество бронетехники, самолетов и вооружения».

«В результате захвата базы Хафтара близ Триполи при поддержке Турции войска действующего правительства захватили 6 трофейных самолетов российского производства».
Все комментарии (7)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации