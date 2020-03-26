]]>
]]>
Главная В России Новости

Следственный комитет создал группу для борьбы с фейками о коронавирусе

11:34 26.03.2020
СКР
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился создать рабочую группу, которая займется борьбой с ложной информации в Сети о распространении в стране коронавируса.

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, группа займется выявлением провоцирующей панику ложной и непроверенной информации как в интернете, так и в мессенджерах.

«В соответствии с действующим законодательством Следственным комитетом будет даваться уголовно-правовая оценка таким фактам», - цитирует слова Петренко «Интерфакс».

Темы: Законотворческая деятельность в России, Следственный комитет России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.03.2020, 14:17
Гость: Потянет

лет на 5.
26.03.2020, 14:17
Гость: Хватит уговоров

Правительству принять закон о стабильной цене на лекарства. СК возбуждать дела на перекупщиков-спекулянтов и мафию аптечног бизнеса вплоть до пожизненого.
26.03.2020, 14:16
Гость: Ура

Наконец-то!!!
Все комментарии (12)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации