Следственный комитет создал группу для борьбы с фейками о коронавирусе

11:34

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился создать рабочую группу, которая займется борьбой с ложной информации в Сети о распространении в стране коронавируса.

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, группа займется выявлением провоцирующей панику ложной и непроверенной информации как в интернете, так и в мессенджерах.

«В соответствии с действующим законодательством Следственным комитетом будет даваться уголовно-правовая оценка таким фактам», - цитирует слова Петренко «Интерфакс».