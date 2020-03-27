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В Кремле ужесточили пропускной режим из-за коронавируса

11:59 27.03.2020
© KM.RU, Петр Чайников
© KM.RU, Петр Чайников
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На фоне пандемии коронавируса Кремль рекомендовал сотрудникам проводить совещания в удаленном режиме и не приводить в здания администрации президента посторонних лиц. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

По информации издания, заказать пропуск для прохода в администрацию президента теперь можно лишь тогда, когда речь идет об очень важной встрече или персоне. Внутренние правила предписывают, что пропуск может оформить крайне ограниченный круг лиц. Это чиновники не ниже уровня начальника департамента.

Однако на практике все зависит от начальника управления. Он может включить в реестр тех, кто имеет полномочия заказывать посетителям пропуск, любого чиновника. Эти списки регулярно отправляются в ФСО.

Другой источник рассказал, что с понедельника Кремль вводит новые меры предосторожности. В частности, госслужащих старше 60 лет отправляют на «удаленку». На данный момент речь идет о двух неделях дистанционной работы, однако все будет зависеть от развития ситуации.

Помимо этого, начальники управлений отправят на удаленную работу чиновников, чей функционал позволяет им работать из дома. 

Темы: Коронавирус, Россия
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.03.2020, 17:28
Гость: Дед Щукарь

Усиливай не усиливай режим, вирус все равно пролезет.
27.03.2020, 17:04
Гость: Олег

Одна надежда на то, что коронавирус выполнит зачистку стареющих элит.
27.03.2020, 16:10
Гость: Да

Да, сегодня 37,4 довольно опасно...но обычно 37,2 бывает и у довольно здоровых и молодых людей..

А вот у "лиц старшего поколения" нормальной часто является температура "ниже нормы"...для них 36, 6 признак жара...

35,5 часто норма после 70-ти..

У моей покойной тёти, известного ранее врача, умершей в 99 с половиной лет, нормальной температурой с утра было 34 градуса!
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