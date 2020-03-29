Патриарх Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов

14:54

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих россиян воздержаться от посещения храмов из-за коронавируса, отметив, что спастись от распространения инфекции можно не выходя из дома.

«Воздержитесь от посещения храмов. Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской. (Он — прим.ред.) свидетельствует о том, что и без посещения храма можно спастись», — отметил патриарх Кирилл во время проповеди по окончанию Божественной литургии в храме Христа Спасителя.

Епископ РПЦ признал, что в настоящее время в мире существует довольно серьезная угроза эпидемии, которая может затронуть и Россию. По словам патриарха Кирилла, жители страны еще не осознали в полной мере все происходящее в других государствах, сообщает 5 канал.

«Церковь призывает… принять на себя обязательство строго исполнять все те предписания, которые сегодня предлагаются санитарными властями России… Давайте на себя возложим подвиг не выходить из наших домов, как взяла на себя подвиг Мария Египетская не выходить из своей пустыни, а ведь ей тоже хотелось пить», — подчеркнул епископ.

Патриарх Кирилл отметил, что ходить в храмы верующие смогут после его особого благословения.

При этом в РПЦ отказались закрывать храмы, назвав священников духовными врачами.

«В безответственных тележных каналах постятся странные версии, что Русская православная церковь не закрывает храмы и монастыри будто бы потому, что не хочет отказаться от доходов. И храмы сравниваются с ресторанами, которые были вынуждены "мужественно и ответственно" закрыться. <...> Священник — это духовный врач, который, подобно врачу физическому, обязан принимать приходящих к нему, как бы ему ни хотелось самоизолироваться», — объяснил это решение глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Лейгода.