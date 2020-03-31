Сроки вступительных экзаменов перенесут из-за коронавируса

14:24

Сроки сдачи вступительных экзаменов в российские вузы будут перенесены из-за ситуации с новым коронавирусом, заявил в интервью программе "Диалог" телеканала "Россия-24" министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

По его словам сдача вступительных экзаменов может быть отложена на две-четыре недели в связи с переносом сдачи единственного государтвенного экзамена (ЕГЭ).

В связи с этим будут перенесены и сроки зачисления в вузы. Они намечены на вторую половину августа.

Ранее прием в вузы должен был начаться не позднее 20 июня.

Минпросвещения России ранее в целях профилактики коронавируса приняло решение перенести основные сроки ЕГЭ, экзамены начнутся с 8 июня. Также были перенесены сроки и основного государственного экзамена (ОГЭ), для выпускников девятых классов экзамены начнутся с 9 июня.