]]>
]]>
Главная В России Новости

Путин заявил об осложнении ситуации с коронавирусом в России

20:15 1.04.2020
© KM.RU, © РИА Новости Алексей Даничев
© KM.RU, © РИА Новости Алексей Даничев
Материалы по теме:

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране осложняется. Об этом глава государства сказал во время видеосовещания с членами кабмина.

«У нас в стране ситуация усложняется, и в мире очень сложная ситуация с коронавирусом», - сказал он. Путин поблагодарил депутатов Госдумы за оперативное рассмотрение законопроектов, которые призваны поддержать население и бизнес в рамках борьбы с COVID-19.

Глава государства также добавил, что отсрочка по платежам для малого бизнеса не должна обернуться «ударом» для него, когда начнутся выплаты, передает «Интерфакс».

«Когда я встречался с представителями малого бизнеса, они просили о том, чтобы, когда отсрочка закончится по всем этим направлениям, не была для них сильным ударом необходимость выплаты сразу всей задолженности, сразу всей отсрочки, которая накопилась за эти шесть месяцев», - сказал президент.

Темы: Коронавирус, Россия, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.04.2020, 01:32
Гость: Питон

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране осложняется, это он себя имел в виду.
01.04.2020, 23:58
Гость: С

Куршавеля не все прилетели.
01.04.2020, 22:54
Гость: личный опыт

Так, конечно, осложнится...когда карантин не соблюдается, тут целую больницу закрыли на карантин. Человек без ума в голове, зная, что у него короновирус и температура приперся, никого не предупредив, делать рентген.
Я пишу, НАДО ЗА ТАКОЕ СТАВИТЬ К СТЕНКЕ!
Все комментарии (13)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации