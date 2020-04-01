Путин заявил об осложнении ситуации с коронавирусом в России

20:15

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране осложняется. Об этом глава государства сказал во время видеосовещания с членами кабмина.

«У нас в стране ситуация усложняется, и в мире очень сложная ситуация с коронавирусом», - сказал он. Путин поблагодарил депутатов Госдумы за оперативное рассмотрение законопроектов, которые призваны поддержать население и бизнес в рамках борьбы с COVID-19.

Глава государства также добавил, что отсрочка по платежам для малого бизнеса не должна обернуться «ударом» для него, когда начнутся выплаты, передает «Интерфакс».

«Когда я встречался с представителями малого бизнеса, они просили о том, чтобы, когда отсрочка закончится по всем этим направлениям, не была для них сильным ударом необходимость выплаты сразу всей задолженности, сразу всей отсрочки, которая накопилась за эти шесть месяцев», - сказал президент.