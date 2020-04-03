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РПЦ допустила проведение пасхальных служб без прихожан

12:50 3.04.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Верующие Русской православной церкви должны быть готовы к тому, чтобы ограничиться просмотром трансляции пасхального богослужения. Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион, пишет "Интерфакс".

По словам митрополита Илариона, верующие должны быть готовы к тому, что, многим придется ограничиться просмотром трансляции патриаршего богослужения на центральных телеканалах.

Он отметил, что сама пасхальная служба не отменяется, также как и освящение куличей. Перед Страстной неделей патриарх объявит, будет ли возможность пускать верующих на службу, все будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации.

Митрополит Иларион отметил, что вопрос о том, как именно в этом году пройдет празднование Пасхи, обсудит священный синод. "Сказать "Христос воскресе!" и "Воистину воскресе!" никакие санитарные службы нам не запретят", - добавил он.

Митрополит особо отметил, что важно не нарушать режим самоизоляции, введенный ввиду распространения коронавируса. "Вы не предадите Христа, если не придете в храм, вы предадите Христа, если из-за вас кто-то заболеет", - пояснил он.

Митрополит Иларион также рассказал, что в период самоизоляции по договоренности со священником можно будет исповедоваться по телефону или скайпу.

Архиерей призвал смиренно отнестись к введенным ограничительным мерам. "Считайте, что мы оказались во чреве кита и этот кит в ближайшее время нас изблюет на землю, как он поступил с пророком Ионой", - провел митрополит Иларион параллель с известным эпизодом из Библии.

Темы: Православная церковь в России
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Комментарии читателей
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03.04.2020, 19:06
Гость: Сердечник

вы думаете что все манипуляции по обрядам в церкви делают их иного качества?
это просто символы веры и всё.
03.04.2020, 19:00
Гость: Зоя

Спрячьтесь в шкаф, я не против.
03.04.2020, 18:27
Гость: ВЯЧЕСЛАВ

Зоя, можно еще в шкаф спрятаться, для большей надежности. к счастью не все священники собираются свои храмы от прихожан закрывать.
Все комментарии (12)
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