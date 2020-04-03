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Треть ресторанов России из-за карантина будут вынуждены закрыться навсегда

13:41 3.04.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Около трети российских рестораторов и владельцев точек общепита будут вынуждены навсегда закрыть свои заведения, если карантин по коронавирусу продлится более месяца. К таким выводам пришли специалисты Delivery Club и Data Insight.

Они провели опрос среди предпринимателей, в ходе которого выяснили, насколько готовыми игроки ресторанного бизнеса оказались к продлению карантина. Выяснилось, что 13% опрошенных смогут пережить два месяца самоизоляции. К более продолжительному карантину готовы немногие: 6% смогут открыться и через три месяца, а еще 2% — даже через полгода, передает «Коммерсант».

Однако большая часть респондентов к продлению карантинных мер оказалась не готова. Если режим самоизоляции решат продлить до лета, более 40% заведений будут вынуждены закрыться.

В исследовании говорится, что большая часть респондентов не знают, что будут делать с бизнесом, если карантин затянется на два и более месяцев. 23% опрошенных в таком случае планируют отправить своих сотрудников в отпуск, а 9% — объявить о банкротстве. Еще 9% рестораторов не планируют предпринимать никаких мер и лишь 5% попробуют сменить направление бизнеса.

О продлении режима самоизоляции стало известно накануне. Президент РФ Владимир Путин объявил об этом в ходе очередного обращения к нации. В рамках карантинных мер в стране прекратила работу значительная часть общественных заведений. К ним относятся рестораны, кафе, бары, клубы, фитнес-центры, салоны красоты и многое другое.

Темы: Коронавирус, Рестораны и кафе в жизни современного человека, Ресторанный бизнес и общественное питание
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Комментарии читателей
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03.04.2020, 17:19
Гость: Lelik

За год простоя аренду кто заплатит ?
Хороший повар ждать будет когда простой закончится ?
и т.д.
Теперь понятнее ?
03.04.2020, 16:48
Гость: За чей счёт "банкет"?..

Бессменный себя не по-царски ведёт:
Указ "отдыхать" вроде как издаёт...
Однако же кем, коли "щедрый" не шутит,
Вся эта гулянка оплачена будет?
03.04.2020, 16:45
Гость: тут иное смешно

Они могут спасти себя, если начнут устанавливать у себя дезинфицирующее оборудование, для очистки воздухе (у медиков в частности есть). Есть и те же озонаторы. Есть и заводы в РФ что это оборудование производят. Соберитесь с деньгами и думаю через месяц запустят новое оборудование под ваши требования (а может и недельки через две). Можно и сейчас закупать, но если по одиночку то дурную власть не раскачать. Объединяйтесь буржуины и вперёд. Поможете всем, а не только себе выжить. Наша болтовня ВВП с ДАм и другиям прихвостнями по барабану. Буржуинов слушать ещё могут.
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