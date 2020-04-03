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Собянин раскритиковал идею раздачи денег россиянам из-за коронавируса

19:05 3.04.2020
Сергей Собянин © KM.RU, Кирилл Дуболев
Сергей Собянин © KM.RU, Кирилл Дуболев
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Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против раздачи россиянам деньги из бюджета в условиях пандемии коронавируса. Об этом, как сообщает РИА «Новости», градоначальник заявил в интервью Первому каналу.

«Вы знаете, там тоже дискуссия идет о том, что надо немедленно всем выплатить из бюджета. Это тоже неправильно. Бюджеты треснут, они не смогут даже обеспечивать систему здравоохранения и так далее», — сказал Собянин.

Глава столицы отметил, что в условиях пандемии «бизнес должен проявить свою социальную позицию». «Я думаю, у большинства предприятий хватит ресурсов, чтобы [месяц] обеспечивать ту часть людей, которые сегодня не работают», - добавил Собянин.

Полное интервью мэра Москвы появится в программе «Время» вечером 3 апреля.

2 апреля президент РФ Владимир Путин продлил режим «нерабочей недели» до конца месяца. Сергей Собянин, в свою очередь, также продлил ограничения, введенные в Москве в связи с угрозой эпидемии, до 1 мая.

Ранее с идеей выплатить россиянам по примеру других стран определенную сумму денег  выступил основатель ФБК Алексей Навальный. По его мнению, власти должны выплатить каждому взрослому гражданину по 20 тысяч рублей, а каждому ребенку — по 10 тысяч.

Темы: Коронавирус, Москва, Сергей Собянин
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Комментарии читателей
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04.04.2020, 00:32
Гость: Москва

А у народа бюджет не треснет? Или у народа карманы бездонные для рук загребущих?
03.04.2020, 23:09
Гость: х762х

ни в одной стране мира такого нет,
расияне, вы не знаете ответов?
03.04.2020, 22:03
Гость: zenner

Правильно, а то ещё граждане решат, что власть для них существует, а не они для неё. Мишустин на развитие регионов на весь 2020г выделил 1,5 миллиарда рублей (!) а Собянин на празднование нового года 2020 в Москве потратил 1,7 миллиарда.
Циничность власти просто зашкаливает... Москва по факту не дала регионам ни гроша, добрый царь на словах пообещал (!) что народу поможет.. бизнес! А тот прискакал к самому доброму царю клянчить денег для себя. Я лично в ситуации не удивлён вообще, для доброго царя лично, это нормальное состояние- говорить то, что никто и не собирается исполнять. Главное по ТВ исполнить арию, холопы запомнят, что он на словах "за них душой болеет" а чиновники в любом случае сделают так, как им велено.
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