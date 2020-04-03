Собянин раскритиковал идею раздачи денег россиянам из-за коронавируса

19:05

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против раздачи россиянам деньги из бюджета в условиях пандемии коронавируса. Об этом, как сообщает РИА «Новости», градоначальник заявил в интервью Первому каналу.

«Вы знаете, там тоже дискуссия идет о том, что надо немедленно всем выплатить из бюджета. Это тоже неправильно. Бюджеты треснут, они не смогут даже обеспечивать систему здравоохранения и так далее», — сказал Собянин.

Глава столицы отметил, что в условиях пандемии «бизнес должен проявить свою социальную позицию». «Я думаю, у большинства предприятий хватит ресурсов, чтобы [месяц] обеспечивать ту часть людей, которые сегодня не работают», - добавил Собянин.

Полное интервью мэра Москвы появится в программе «Время» вечером 3 апреля.

2 апреля президент РФ Владимир Путин продлил режим «нерабочей недели» до конца месяца. Сергей Собянин, в свою очередь, также продлил ограничения, введенные в Москве в связи с угрозой эпидемии, до 1 мая.

Ранее с идеей выплатить россиянам по примеру других стран определенную сумму денег выступил основатель ФБК Алексей Навальный. По его мнению, власти должны выплатить каждому взрослому гражданину по 20 тысяч рублей, а каждому ребенку — по 10 тысяч.