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РЖД рассадят пассажиров на расстоянии метра друг от друга

12:07 7.04.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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РЖД в ближайшее время введут новый режим продажи билетов из-за коронавируса. Теперь дистанция между местами размещения пассажиров будет составлять не менее метра, пишет корпоративная газета компании «Гудок».

«В купейные вагоны будут продаваться по два места вместо четырех. Но при необходимости оформления в одном заказе до четырех пассажиров, например, если едет семья, мы это ограничение применять не будем», — рассказал заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.

При этом в вагоны СВ будет продаваться, как и раньше, по два билета, так как там можно соблюсти дистанцию в один метр между пассажирами. В то же время в плацкартные вагоны будут продаваться по два места в купейную часть и нижнее боковое вместо четырех и двух соответственно.

В сидячих вагонах при наличии двух рядов двухместных кресел будут реализовывать билеты только у окна, трехместных — у окна и у прохода.

Если пассажир приобрел билет раньше, когда такого требования еще не было, ему предложат аналогичные места, но подальше от соседей. В компании подчеркивают, что даже с учетом особого режима продажи билетов мест хватит на всех.

Темы: Россия, ОАО «Российские железные дороги»
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Комментарии читателей
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07.04.2020, 16:45
Гость: Алекс Дорф

Очень мне врезался в память такой случай. Я шел по тротуару и в том же направлении шел мужчина по обочине дороги впереди меня метров на 6-7 и справа от меня метра на 4 (было раннее утро, транспорта не было, он выбрал такой маршрут следования). Сразу скажу, что погода была безветренной. И я через такое расстояние чувствовал, как от него идет запах никотина (видно он недавно курил). Я был, честно, поражен, оказывается вот на какое расстояние распространяется все то, что выдыхает человек. Запах может быть совсем не ощутим и люди, в силу своего слабого обоняния, его не чувствуют, однако получается, то что выдыхают люди за три-четыре метра от нас мы вдыхаем в себя, если идем за ними в одном направлении даже когда они от нас находятся в стороне, или просто стоим, сидим.
А тут каких то метр-два. Все-равно, что мертвому припарка. Права пословица: заставь дурака Богу молится, он и лоб расшибет.
07.04.2020, 15:09
Гость: Что-то это на

перегиб тянет. А в самолете? А в трамвае? Все раскрасить в шахматную доску?
07.04.2020, 12:59
Гость: Метр

оптимальное расстояние для заражения.
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