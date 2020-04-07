РЖД рассадят пассажиров на расстоянии метра друг от друга

12:07

РЖД в ближайшее время введут новый режим продажи билетов из-за коронавируса. Теперь дистанция между местами размещения пассажиров будет составлять не менее метра, пишет корпоративная газета компании «Гудок».

«В купейные вагоны будут продаваться по два места вместо четырех. Но при необходимости оформления в одном заказе до четырех пассажиров, например, если едет семья, мы это ограничение применять не будем», — рассказал заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.

При этом в вагоны СВ будет продаваться, как и раньше, по два билета, так как там можно соблюсти дистанцию в один метр между пассажирами. В то же время в плацкартные вагоны будут продаваться по два места в купейную часть и нижнее боковое вместо четырех и двух соответственно.

В сидячих вагонах при наличии двух рядов двухместных кресел будут реализовывать билеты только у окна, трехместных — у окна и у прохода.

Если пассажир приобрел билет раньше, когда такого требования еще не было, ему предложат аналогичные места, но подальше от соседей. В компании подчеркивают, что даже с учетом особого режима продажи билетов мест хватит на всех.