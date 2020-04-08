Спросите Пескова об освоении Юпитера

Пресс-секретарь президента или насмехается над журналистами и здравым смыслом, или осенен мудростью Аполлона

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Удивительно наблюдать за бесконечной и однообразной игрой придворных журналистов с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым. Точнее, не за самой игрой, а за поразительным терпением журналистов из тех СМИ, которые не относятся к совсем уж «патриотическим» и глубоко интегрированным в правящий в России режим. Игра называется — как на этот раз вывернется г-н Песков вопреки здравому смыслу и очевидным фактам.

Вчера мы наблюдали очередную серию этого бесконечного вербального «лохотрона» в исполнении пресс-секретаря президента. Ему задали «острый» вопрос по поводу решения главы Чечни Рамзана Кадырова закрыть административные границы республики с соседними регионами и его заочной перепалки в соцсетях с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

Казалось бы, все очевидно — есть официально озвученные решения Кадырова о закрытии границ, есть выступление Мишустина и есть «дерзкий» ответ Кадырова с обильным использованием капслока. Понятно, что потом администрация президента в очередной раз напомнила своевольному чеченскому лидеру о том, что он не глава самостоятельного государства, и он публично отыграл назад — не полностью, только наполовину, по транзиту транспорта. Подчеркивая при этом, что россиянам без чеченской прописки в республике делать нечего. Любопытно, кстати, что в своем запретительстве Кадыров ссылался на «безопасность народа». Из контекста вполне понятно, что речь шла не о многонациональном народе России.

А дальше — как говорится, следите за руками пресс-секретаря Путина. Его спрашивают про противоречия между Мишустиным и Кадыровым по поводу закрытия административных границ Чечни. Он отвечает, что никаких противоречий нет, а «из Чечни пришло уточнение, что ни о каком закрытии региона речи не идет». Хотя все было с точностью до наоборот.

Дмитрий Песков откровенно солгал? Ну что вы, это всего лишь интерпретация фактов. В Кремле так хотят их видеть. Так удобнее, а значит и целесообразнее. То, что такие интерпретации, прямо противоречащие действительности, только раззадоривают очень самостийного регионального лидера, которому неизменно все нарушения сходят с рук, Пескову малоинтересно. Потому что он человек-функция. Мы помним, что о нем в порыве откровенности говорил сам президент Путин.

Дмитрий Песков каждый день создает иную реальность. И потому, что, как пел Егор Летов, «придуманным миром легче управлять». И потому, что ему, очевидно, поставлена задача не признавать никаких противоречий между власть имущими в России. И потому, что «нельзя раскачивать лодку» — неважно, какой ценой. И потому, что он втянулся в эту игру с придворными журналистами в «острые» вопросы — и, возможно, уже сам ловит кайф от своей казуистики, полуправды и абстрактных ответов в стиле «мы за мир во всем мире».

Возможно, он даже уверен в том, что так должен поступать каждый пресс-секретарь любого президента — создавать параллельную реальность в угоду шефу, зная, что в политическом классе, даже среди сторонников режима, это порой вызывает массу нехороших чувств — от недоумения до гомерического хохота.

Но Песков продолжает день за днем нести свою тяжкую ношу. К нему, собственно, вопросов нет — он свой моральный выбор давно сделал и едет по накатанной. Как давно нет вопросов и к его шефу, который тоже великий мастер скругления острых углов и несбыточных обещаний. Симбиоз здесь налицо, может быть, поэтому Дмитрий Песков так долго и трудится «говорящей головой» Кремля.

Вопрос к журналистам, поддерживающим эту бессмысленную и нередко вредную и опасную — с точки зрения последствий для государства — игру в создание параллельной реальности. Над вами и вашими вопросами откровенно потешаются — зачем вам в этом участвовать? Зачем задавать «острые» вопросы, которые в ответах заведомо будут вывернуты наизнанку? Я понимаю, статус в редакции и зарплата. Но ведь и вы уже воспринимаетесь частью этого «лохотрона», пусть коллеги вам в лицо это и не говорят.

Не правильнее ли после таких регулярных изгибов пресс-секретарской мысли объявить своего рода локаут — например, спрашивать Пескова исключительно о том, что нельзя переиначить в ответе, — скажем, о погоде, о результатах спортивных состязаний, об освоении Марса и Юпитера, о Большом адронном коллайдере и всяких там частицах Бога?

Может, после такой забастовки пресс-секретарь президента начнет хоть немного уважать журналистов и здравый смысл? Хотя я прекрасно понимаю, что на всякого забастовщика найдется свой штрейкбрехер. Зря что ли Минкомсвязи создает свои списки социально значимых ресурсов?

Хотя, возможно, я возвожу напраслину на пресс-секретаря президента РФ, и его уместнее сравнивать не с карточным шулером, а с пифией, толкующей предсказания дельфийского оракула. А мысли президента Путина, которыми щедро делится с журналистами его пресс-секретарь, это воистину Аполлонова мудрость. Вам какое сравнение ближе?