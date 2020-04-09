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Собянин объяснил важность трат на благоустройство в условиях коронавируса

12:15 9.04.2020
Собянин
Сергей Собянин © KM.RU, Алексей Белкин
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В текущем году власти столицы намерены потратить на бордюры 19,26 млрд рублей.

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил важность трат на благоустройство Москвы в условиях коронавируса тем, что даже временная остановка соответствующих проектов и строительства может усугубить ситуацию с безработицей, так как посредством изготовления и поставок строительных материалов сохраняются миллионы рабочих мест.

«Считаю, что нельзя останавливать строительство метро, дорог, жилья, крупные проекты благоустройства», - написал Собянин на своем сайте.

При этом ранее Сергей Собянин выступил против раздачи россиянам денег из бюджета в условиях пандемии коронавируса. Он отмечал, что власти не смогут финансово помочь всем пострадавшим от введения нерабочего периода. «Это тоже неправильно. Бюджеты треснут, они не смогут даже обеспечивать систему здравоохранения», - заметил он.

Темы: Коронавирус, Москва, Сергей Собянин
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Комментарии читателей
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09.04.2020, 15:50
Гость: Carlos

Оленеводу явился Один на Слепнире и, поручив асфальт, возвестил: "Пока в Москве кладут плитку - Рагнарёк не начнётся!"

Но это была очередная шутка удмурта Локи...
09.04.2020, 15:03
Гость: В Няксимволе

тайга, а не тундра.
09.04.2020, 14:57
Гость: А у вас - остатки благоразумия и памяти

Вашу прошлую блестящую и огромную столицу в низовьях Волги уничтожил обманутый вами Тамерлан со своими узбеками и таджиками. И другие большие города. Да так что пришлось вам массово бежать на север и прикидываться русью. Неужели история ничему не учит?
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