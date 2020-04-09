Собянин объяснил важность трат на благоустройство в условиях коронавируса

12:15

В текущем году власти столицы намерены потратить на бордюры 19,26 млрд рублей.

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил важность трат на благоустройство Москвы в условиях коронавируса тем, что даже временная остановка соответствующих проектов и строительства может усугубить ситуацию с безработицей, так как посредством изготовления и поставок строительных материалов сохраняются миллионы рабочих мест.

«Считаю, что нельзя останавливать строительство метро, дорог, жилья, крупные проекты благоустройства», - написал Собянин на своем сайте.

При этом ранее Сергей Собянин выступил против раздачи россиянам денег из бюджета в условиях пандемии коронавируса. Он отмечал, что власти не смогут финансово помочь всем пострадавшим от введения нерабочего периода. «Это тоже неправильно. Бюджеты треснут, они не смогут даже обеспечивать систему здравоохранения», - заметил он.