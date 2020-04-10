РПЦ рекомендовала прихожанам молиться дома

14:46

РПЦ призвала верующих воздержаться от посещения храмов в Страстную неделю (5-11 апреля) и Пасху (19 апреля) и молиться дома. Об этом сообщили члены рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси.

«Духовенству монастырей и приходов, руководствуясь благословением Святейшего Патриарха, рекомендуется призывать прихожан к домашней молитве до снятия ограничений, введенных властями. Это касается, в том числе, и Страстной седмицы, и праздника Пасхи», — следует из сообщения в Telegram-канале группы.

Такие меры были приняты в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу. В РПЦ отметили, что понести эти «временные лишения» необходимо, чтобы уберечь себя и своих близких. В случае, если эпидемиологическая обстановка в регионе допускает возможность посещения храмов прихожанами, местные епархиальные архиереи должны будут самостоятельно принимать решение о следовании рекомендациям РПЦ.

Накануне стало известно, что московские власти выделили 20,3 миллиона рублей на организацию мероприятий в честь Пасхи. Согласно тендеру, размещенному на портале госзакупок, культурно-массовые мероприятия в эту честь пройдут с 19 апреля по 3 мая. Исполнитель должен будет предоставить заказчику не менее десяти сценариев мероприятий, которые включают в себя тематические конкурсы, спектакли и выступления хоровых коллективов. Длительность мероприятия у каждого храма — не менее трех часов.

При этом ситуация по коронавирусу в Москве — наиболее тяжелая среди всех российских регионов. В столице зафиксировано 7822 случая заражения и 50 летальных исходов.