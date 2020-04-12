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В Иркутске из психбольницы сбежали шесть пациентов

12:37 12.04.2020

12 апреля ночью сбежали шесть пациентов Иркутской областной психиатрической больницы №1.

Мужчины 1992 - 2001 года рождения напали на медсестру, поднеся к горлу предмет, похожий на нож, угрожали ей и санитару физической расправой.

Фото: КП Иркутск

По данному факту следственным отделом по Свердловскому району города Иркутск СУ СК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, совершенная в отношении лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности), говорится в сообщении управления СКР по Иркутской области.

Следователи СК России выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. 

Темы: Иркутск
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Комментарии читателей
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12.04.2020, 14:23
Гость: Алмаз

Смешно однако...
12.04.2020, 14:15
Гость: Татьяна

Ну что там на ТВ "Россия 24" ничего не рассказывают о том, что творится ТЕПЕРЬ в Иркутске, как выгнали Левченко, которого поливали грязью каждый час в новостях и каждый день??? Как там с домами для переселенцев от наводнения, которые брошены после отставки Левченко? Дома брошены, не доделываются, люди ждут, но судя по ТВ теперь там всё распрекрасно, народ доволен, да? И как там бунт в колонии? И вот теперь ещё одно ЧП! Там же теперь "проверенный и одобренный самим президентом" кадр, член ЕР! Почему тихо на "России 24"?
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