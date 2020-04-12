В Иркутске из психбольницы сбежали шесть пациентов

12:37

12 апреля ночью сбежали шесть пациентов Иркутской областной психиатрической больницы №1.

Мужчины 1992 - 2001 года рождения напали на медсестру, поднеся к горлу предмет, похожий на нож, угрожали ей и санитару физической расправой.

Фото: КП Иркутск

По данному факту следственным отделом по Свердловскому району города Иркутск СУ СК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, совершенная в отношении лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности), говорится в сообщении управления СКР по Иркутской области.

Следователи СК России выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.