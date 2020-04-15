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СК признал командира экипажа SSJ100 виновным в катастрофе в Шереметьево

15:20 15.04.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила о завершении расследования дела о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.

Петренко заявила, что под суд пойдет командир экипажа Денис Евдокимов, который, согласно выводам следствия, грубо посадил самолет на взлетно-посадочную полосу.

«Дальнейшие действия Евдокимова по управлению воздушным судном, совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета. <...> Проверены действия диспетчерской службы и службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Шереметьево. В сложившейся ситуации они никак не могли повлиять на трагедию», - цитирует слова Петренко РИА Новости.

Представитель СК также отметила, что данные черных ящиков показали, что самолет адекватно реагировал на действия пилота, и опровергли версию обвиняемого о возможной неисправности.

В настоящее время уголовное дело направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» вернулся в аэропорт «Шереметьево», совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. При пожаре на борту погиб 41 человек.

Темы: Аэропорт Шереметьево, Производство и эксплуатация лайнера Sukhoi Superjet 100, Superjet, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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15.04.2020, 18:57
Гость: алекс

Вот именно! Золотые слова! Никакого раскаяния, ни тебе покаяния перед родственниками сгоревших, лишь непреодолимое желание ОТМАЗАТЬСЯ! Они ведь уже умерли,а МНЕ надо дальше жить.Я ведь такой молодой, не хочу в тюрьму! Я!Я!Я! МНЕ!МНЕ!МНЕ! МОЕ!МОЕ!МОЕ! Кто сказал МЫ!? Нет, такому слову нас не учили!
15.04.2020, 18:29
Гость: gvozd

В сложившейся ситуации они никак не могли повлиять на трагедию
--
это явная Неправда.
Командир корабля Всегда виновен во всем что происходит, против этого не попрешь..
однако тут Наравне с коммандиром лайнера Должны сесть руководство шереметьево и аерофлота.
да и к кб сухого Тоже есть вопросы..
по сути, командир оказался заложником бардака существующего в отрасли.
15.04.2020, 18:09
Гость: Дед

Самое страшное ,операторы оказались не только в кабинах самолётов,но и за диспетчерскими пультами.
Вы с удивлением обнаружите среди персонала много "клонов"генеральной дирекции,инспекции
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