СК признал командира экипажа SSJ100 виновным в катастрофе в Шереметьево

15:20

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Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила о завершении расследования дела о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.

Петренко заявила, что под суд пойдет командир экипажа Денис Евдокимов, который, согласно выводам следствия, грубо посадил самолет на взлетно-посадочную полосу.

«Дальнейшие действия Евдокимова по управлению воздушным судном, совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета. <...> Проверены действия диспетчерской службы и службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Шереметьево. В сложившейся ситуации они никак не могли повлиять на трагедию», - цитирует слова Петренко РИА Новости.

Представитель СК также отметила, что данные черных ящиков показали, что самолет адекватно реагировал на действия пилота, и опровергли версию обвиняемого о возможной неисправности.

В настоящее время уголовное дело направлено в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» вернулся в аэропорт «Шереметьево», совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. При пожаре на борту погиб 41 человек.