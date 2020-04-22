Новак выступил против снижения цен на бензин в России

16:16

Глава Минэнерго Александр Новак раскритиковал идею снизить цены на бензин внутри страны. Об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. По мнению министра, в настоящее время цены на топливо не растут.

«<…> Он (Новак — прим.ред.) напомнил, что депутаты 1 июля прошлого года приняли так называемый демпфирующий механизм, который регулирует цену на бензин таким образом: если цена на нефть и цены на бензин выше, чем у нас в России, тогда нефтяные компании компенсируют, если ниже — бюджет нефтяных компаний компенсирует, чтобы они могли нормально функционировать», — сказал политик прессе (цитата по РИА Новости).

По его словам, Новак объявил об этом в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций.

Сергей Миронов также добавил, что, по словам Новака, цены на бензин не растут. Кроме того, глава Минэнерго подчеркнул, что лично категорически против снижения цен, однако готов принять участие в обсуждениях, если этот вопрос будет рассматриваться на более высоком уровне, отметил парламентарий.

Механизм демпфера заключается в специальной надбавке, которая зависит от разницы стоимости средней экспортной цены на нефть, бензина Аи-92 и дизельного топлива на внутреннем рынка. Эта система помогает сгладить колебание нефтяных цен на внутреннем рынке.