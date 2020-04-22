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Полицейским предложили дать разрешение вскрывать автомобили и оцеплять дома

11:23 22.04.2020
Фото © KM.RU, Алексей Белкин
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В правительстве подготовили законопроект, предусматривающий право полицейских вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий, пишет "Интерфакс" со ссылкой на свой источник в аппарате Госдумы. 

По данным агентства, поправки, расширяющие права полиции, были одобрены правительством на текущей неделе. В Думу их еще не внесли.

Так, авторы законопроекта предложили дать полиции право "обозначать доступными средствами, в том числе визуальными", место проведения массовых мероприятий и "осуществлять временное ограждение указанных мест и объектов".

Закон "о полиции" предлагается дополнить отдельной статьей о вскрытии транспортного средства. Предполагается, что полицейские получат право вскрывать машины для спасения жизни граждан, для предотвращения преступления, а также "для обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях".

Если машину вскроют в отсутствии владельца, его следует проинформировать об этом в течение 24 часов с момента вскрытия.

"Сотрудник полиции не несет ответственность за вред, причиненный гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства", если он действовал на законных основаниях, говорится в поправках.

В законопроекте также прописано право полиции оцеплять или блокировать территории, жилые дома, строения и другие объекты. В границах оцепления полицейские получают право проводить "личный осмотр граждан, находящихся при них вещей, предметов, механизмов, веществ", а также осматривать транспортные средства.

Если гражданин откажется от осмотра или не покажет полицейскому свой автомобиль и грузы, полиция будет вправе не пропускать его через оцепление, как внутрь, так и наружу.

Действующее законодательство наделяет полицию правом блокировать участки местности.

Документ предусматривает право полицейского "с обнаженным огнестрельным оружием" применить его при задержании, если преследуемое лицо попытается не только прикоснуться к оружию, но и "совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции".

Статью 30 действующего закона о полиции в правительстве предложили дополнить положением о том, "сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции".

Темы: МВД России
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Комментарии читателей
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22.04.2020, 20:41
Гость: Алмаз

А полицейские будут как раз довольны властью. Смотрите: им можно всё, зарплату увеличивают в разы со льготами. И в такой ситуации они будут недовольны? Как бы не так.
22.04.2020, 20:37
Гость: Интересно бы знать

а что нельзя с нами делать, когда можно всё?
22.04.2020, 20:34
Гость: А пока

Конституция РФ изнасилована и ничего не может сделать от шока, исполнительная власть и вообще любой кто хочет ПОЛЬЗУЮТСЯ эти обстоятельством.
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