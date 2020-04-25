В Совфеде предложили разрешить пенсионерам гулять во дворах по очереди

17:16

Пожилым людям старше 65 лет стоит разрешить гулять по очереди во дворе и около дома. Старшие по подъездам и управляющие компании могли бы взять на себя составление соответствующих списков, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

По его словам, пожилым людям необходим особый режим, включающий прогулки на свежем воздухе.

"Было бы правильно, если бы пожилые люди получили возможность прогулок хотя бы во дворах своих домов. Чтобы не упускать нашу главную задачу - обеспечение социальной дистанции для защиты здоровья от коронавируса - пенсионеры могли бы гулять по очереди, а старшие по подъезду, управляющие компании могли бы вести списки с очередностью таких прогулок", - цитирует Рязанского РИА Новости.

Ранее зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска на прогулки для пожилых людей и дополнительные пропуска для поездок на дачу на посевные работы.