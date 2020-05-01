Из храма Вооруженных сил убрали мозаику с Путиным

09:54

Из главного храма Вооруженных сил России убрали мозаику с изображением президента России Владимира Путина.

«Решение было связано с мнением президента Российской Федерации, который посчитал, что его изображение преждевременно», - заявил РБК настоятель храма епископ Клинский Стефан.

При этом отмечается, что сама мозаика будет сохранена и займет место в музее или каком-либо другом месте как некий исторический артефакт.

Напомним, что в данный момент неизвестна точная дата открытия храма. Ранее сообщалось, что освящение храма состоится 6 мая, затем дата была изменена на 9 мая, но в связи с карантином, освящение также было отложено на неопределенный срок - до снятия ограничетельных мер.