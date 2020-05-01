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Из храма Вооруженных сил убрали мозаику с Путиным

09:54 1.05.2020
Незаконченная мозаика. Фото: Художественный совет по строительству храма
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Из главного храма Вооруженных сил России убрали мозаику с изображением президента России Владимира Путина.

«Решение было связано с мнением президента Российской Федерации, который посчитал, что его изображение преждевременно», - заявил РБК настоятель храма епископ Клинский Стефан. 

При этом отмечается, что сама мозаика будет сохранена и займет место в музее или каком-либо другом месте как некий исторический артефакт.

Напомним, что в данный момент неизвестна точная дата открытия храма. Ранее сообщалось, что освящение храма состоится 6 мая, затем дата была изменена на 9 мая, но в связи с карантином, освящение также было отложено на неопределенный срок - до снятия ограничетельных мер.

Темы: Церковь, Православная церковь в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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01.05.2020, 22:50
Гость: однозначно

может в ельцин центр перенесут..? Нормальное место.
01.05.2020, 21:54
Гость: 2704

«Решение было связано с мнением президента Российской Федерации, который посчитал, что его изображение преждевременно»
Одно из немногих проявлений порядочности.
01.05.2020, 21:21
Гость: Старый евrей

Вы слишком идеализируете "гаагу". Это просто один из институтов четвертого рейха. Неужели вы на их стороне?
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