]]>
]]>
Главная В России Новости

В ВОЗ назвали «спекулятивными» заявления США о создании COVID-19 в Китае

12:40 5.05.2020
Коллаж © KM.RU
Материалы по теме:

Майкл Райан, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, назвал заявление США о происхождении COVID-19 в китайской лаборатории «спекулятивными».

«Мы не получали информацию, подтверждающую лабораторное происхождение вируса. Это спекулятивное утверждение», - цитирует слова Райана ТАСС.

Напомним, ранее госсекретарь Майк Помпео заявлял, что США способны подтвердить, что «Коммунистическая партия Китая делала все, чтобы мир не узнал своевременно о том, что происходило. Есть много доказательств этого, и некоторые доступны публично».

Президент Дональд Трамп также говорил о наличии доказательств происхождения COVID-19 в одной из китайских лабораторий.

При этом The Guardian со ссылкой на источники в разведке сообщает, что на текущий момент разведывательные службы пяти стран не имеют доказательств того, что COVID-19 распространился именно из Института вирусологии в Ухани.

Издание также отрицает, что доклад о сокрытии или уничтожении Китаем доказательств вспышки был составлен на основе данных разведки США, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и Австралии.

Источники The Guardian отметили, что опубликовавшая эти сведения The Daily Telegraph сделала это с подачи США, а данная информация должна была использоваться для контрпропаганды и в качестве инструмента давления.

Темы: Коронавирус
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.05.2020, 23:01
Гость: К ВОЗ

ВОЗ - коррумпированная и проплаченная заинтересованными лицами фэйковая организация. Поэтому как каждый преступник пытается замести следы своего преступления, ВОЗ отрицает достоверные факты, собранные спецслужбами нескольких стран, таких как США, АВСТРАЛИЯ, АНГЛИЯ.
ВОЗ необходимо расформировать а деятельность членов этой организации должна быть расследована международными следственными органами.
05.05.2020, 22:50
Гость: алексу

ну а зачем Вики если ты у меня есть-на все вопросы ответы знаешь да еще и про дочку с такой теплотой напишешь Это же приятнее чем скучный ресурс
05.05.2020, 21:43
Гость: Alex203

Там Науру. Хоть и маленькое, но государство. А Ниуэ делегировало все свои внешние дела Новой Зеландии. У меня младшенькая их монеты сувенирные собирала раньше. Рекомендую, очень красивая чеканка. Вы бы Вики пользовались что ли. А то скатываетесь до уровня "американца".
Все комментарии (15)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации