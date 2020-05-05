В ВОЗ назвали «спекулятивными» заявления США о создании COVID-19 в Китае

12:40

Майкл Райан, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, назвал заявление США о происхождении COVID-19 в китайской лаборатории «спекулятивными».

«Мы не получали информацию, подтверждающую лабораторное происхождение вируса. Это спекулятивное утверждение», - цитирует слова Райана ТАСС.

Напомним, ранее госсекретарь Майк Помпео заявлял, что США способны подтвердить, что «Коммунистическая партия Китая делала все, чтобы мир не узнал своевременно о том, что происходило. Есть много доказательств этого, и некоторые доступны публично».

Президент Дональд Трамп также говорил о наличии доказательств происхождения COVID-19 в одной из китайских лабораторий.

При этом The Guardian со ссылкой на источники в разведке сообщает, что на текущий момент разведывательные службы пяти стран не имеют доказательств того, что COVID-19 распространился именно из Института вирусологии в Ухани.

Издание также отрицает, что доклад о сокрытии или уничтожении Китаем доказательств вспышки был составлен на основе данных разведки США, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и Австралии.

Источники The Guardian отметили, что опубликовавшая эти сведения The Daily Telegraph сделала это с подачи США, а данная информация должна была использоваться для контрпропаганды и в качестве инструмента давления.