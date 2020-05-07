Минск недоволен: журналистов Первого канала лишили аккредитации

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Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике

Журналисты сообщали о росте заболеваемости из-за отсутствия ограничительных мер в стране. По мнению Минска, информация в репортаже «не соответствует действительности». Первый канал считает действия белорусского руководства безосновательными.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Сотрудники корреспондентского пункта российского Первого канала в Белоруссии - журналист Алексей Кручинин и оператор Сергей Панасюк - были лишены аккредитации. Как говорится в заявлении на сайте телеканала, действия Минска в данном случае необоснованны.

«Новость из Минска. Накануне стало известно, что МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала <...>. Наш канал считает действия белорусских властей абсолютно безосновательными», - подчеркнули на Первом.

Отзыв аккредитации произошел после выпуска сюжета о ситуации с COVID-19 в Белоруссии.

Пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз накануне заявил, что комиссия по аккредитации ведомства решила лишить российских журналистов разрешения на работу в республике «в связи с распространением недостоверной информации».

Государственный телеканал «Беларусь 1» также раскритиковал российских коллег за их репортаж. Как сообщал Первый, проведенные в Белоруссии пасхальные службы и республиканский субботник «обернулись очередной вспышкой заболевания».

В сюжете говорится о множестве новых могил в городе Столбцы в 75 км от Минска. «Даты смерти приблизительно одинаковые. Это конец апреля, когда в Белоруссии впервые заговорили о небывалой вспышке коронавируса в Столбцах», - подчеркивается в сообщении российского телеканала.

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко «особо не парится», по его же собственным словам, «по поводу выявленных коронавирусных больных».

Кроме того, в репортаже Первого говорится о том, что белорусские врачи героически борются с COVID-19, но в какой-то момент система здравоохранения просто «захлебнется», если власти не примут меры.

Напомним, несмотря на пандемию коронавируса, в Белоруссии не будут отменять военный парад в честь 75-летия Победы. Президент республики Александр Лукашенко заявил, что «просто не может отменить парад», поскольку это «эмоциональная, глубоко идеологическая вещь».

«Надо помнить, что те люди умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали, умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало», - заявил белорусский глава.

Кроме того, Лукашенко выразил мнение, что «через день-два», если отменить парад, «люди» обвинят власти в испуге. Он отметил также, что немногочисленные ветераны Великой Отечественной войны хотят посетить парад Победы.

«Понятно, что им уже за 90. Подумаем, как с ними быть. Я придерживаюсь своей тактики: стариков надо поберечь. Мы все видим, что все эти инфекции прежде всего цепляются за стариков, хотя болеют и молодые», - добавил он. «Тащить» на это массовое мероприятие никого не нужно, считает Лукашенко.

По его словам, некоторые российские депутаты Госдумы и члены Совфеда также желают посетить минский парад.

Лукашенко добавил, что в День Победы в белорусской столице могли бы быть представители всех государств. По его мнению, военный парад - не самое опасное мероприятие «с точки зрения эпидемиологов и вирусологов», а в стране не вводились ограничительные меры на праздники, и люди «сами решали, где им быть».

«Люди очень аккуратно относятся к своему здоровью. Как-то рассредоточились. Не было этого скопления», - сказал он.

Напомним, в Республике Беларусь карантинные меры не вводились вопреки заявлениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об опасностях пандемии коронавируса. По последним данным, в Белоруссии выявлено 19 255 случаев COVID-19. Умерли 112 человек, выздоровели 4388 пациентов.

При этом в сюжете Первого о ситуации в Белоруссии говорится, что жители республики не доверяют данным, которые предоставляют власти страны.

«Официальная статистика у местных жителей не вызывает доверия», - отмечают авторы репортажа.

Российских журналистов уже лишали аккредитации в бывшей советской республике - в 2015 году на такой шаг повсеместно пошла Украина. СМИ из РФ прекратили допускать на мероприятия украинского МИДа. В «черный список» попали более 100 российских изданий и каналов.

Автор: Иван Апулеев

P.S. На государственном канале «Беларусь 1» белорусские журналисты выпустили разоблачительный сюжет о репортаже «Первого», обвинив российский канал во лжи.