Путин заявил о завершении единого режима нерабочих дней в России

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Единый режим нерабочих дней не будет продлеваться и завершается 12 мая 2020 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам 11 мая. Каждый регион будет самостоятельно решать вопросы о снятии ограничеий, но выход из этого режима не будет быстрым, отметил глава государства

При этом для людей старше 65 лет ограничительные меры сохраняются.

Напомним, в конце апреля Путин продлил режим нерабочих дней до конца майских праздников и дал поручение начать подготовку по возвращению страны к нормальной жизни.

На прошлой неделе Роспотребнадзор опубликовал план о снятии ограничительных мер, согласно которому, отмена ограничений будет происходить в три этапа.

На первом этапе к работе вернутся маленькие непродовольственные магазины и предприятия, на втором будут открыты торговые компании большой площади, а также отдельные образовательные организации. На последнем этапе к работе вернутся предприятия общественного питания, сферы услуг, гостиницы и образовательные учреждения. При этом власти каждого региона смогут вносить свои изменения.