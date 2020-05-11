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Путин заявил о завершении единого режима нерабочих дней в России

16:22 11.05.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Единый режим нерабочих дней не будет продлеваться и завершается 12 мая 2020 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам 11 мая. Каждый регион будет самостоятельно решать вопросы о снятии ограничеий, но выход из этого режима не будет быстрым, отметил глава государства

При этом для людей старше 65 лет ограничительные меры сохраняются.

Напомним, в конце апреля Путин продлил режим нерабочих дней до конца майских праздников и дал поручение начать подготовку по возвращению страны к нормальной жизни.

На прошлой неделе Роспотребнадзор опубликовал план о снятии ограничительных мер, согласно которому, отмена ограничений будет происходить в три этапа.

На первом этапе к работе вернутся маленькие непродовольственные магазины и предприятия, на втором будут открыты торговые компании большой площади, а также отдельные образовательные организации. На последнем этапе к работе вернутся предприятия общественного питания, сферы услуг, гостиницы и образовательные учреждения. При этом власти каждого региона смогут вносить свои изменения.

Темы: Коронавирус, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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11.05.2020, 22:52
Гость: сталинщина

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11.05.2020, 21:56
Гость: Дык это

Руководители регионов не в праве устанавливать рабочие дни выходными. С марта по май их устанавливал Путин, а отменить их прямо без выкрутас он не стал, спецом внося смуту в правовое сознание и электората и региональных властей.
Просто так даже бобик не мычит, значит впереди всех ждёт вакханалия права, а вернее его гибрида. Вот эта и есть одна из целей появления очередного корона вируса.
Помимо общей цели, каждая буржуйская власть в отдельно взятом государстве, а вернее уже в территориальном образовании, определила для себя и свою внутреннюю цель.
Сейчас слово гибрид в моде - гибридная война, экономика, вот и право будет гибридным. А началась его творение в России с 15 января 2020, с гибридизации конституции, в которую внесли всякую второстепенную муть. И это только начало.
При "цифровой экономике" чёткость гражданско-правовых(трудовых и пр.) норм будет тормозом, а уголовных и административных наоборот.
11.05.2020, 21:27
Гость: ...

А пенсионерам?! Про нас он опять совершенно забыл. В прошлом месяце пенсию выплатили на 11 дней раньше обычного, т е 9 апреля, типа, мы вас поддержали. А следующая получается 20мая как обычно. Ну пусть Путин попробует на 12000руб протянуть весь этот срок, особенно учитывая, что коммуналку никто за нас заплатить не вызвался. У.....я страна, брошенные мы здесь на произвол судьбы!
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