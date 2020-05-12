]]>
]]>
Главная В России Новости

Шамана Габышева увезли из квартиры в психбольницу с привлечением ОМОНа

16:25 12.05.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube
Материалы по теме:

Якутский шаман Александр Габышев был принудительно доставлен в психиатрическую больницу сотрудниками спецназа ОМОНа и полиции.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление юриста организации «Правозащита Открытки» Алексея Прянишникова (оказывает шаману правовую помощь).

«В последние дни у Габышева пытались взять тест на коронавирус. Он отказывался, поскольку был на самоизоляции и считал, что для тестов отсутствуют основания. В итоге сегодня в его квартиру ворвались силовики и доставили Габышева в психиатрическую больницу», - заявил Прянишников.

Прянишников считает, что Габышеву в стационаре могут назначить принудительную психиатрическую экспертизу.

«МБХ медиа» отмечает, что в штурме принимало участие не менее 20 силовиков, которые не предоставили никаких документов. Шамана заковали в наручники и без обуви отвезли в медучреждение. Официальная причина задержания пока не называется.

Также отмечается, что неизвестные лица ранее попытались поместить Габышева в обсерватор. Невнятно представившись, они сначала предложили сдать тест на коронавирус, а после этого привезли постановление санврача о помещении шамана в обсерватор. 

Напомним, Габышев отправился пешком из Якутии в Москву летом 2019 года, чтобы «изгнать Путина». В сентябре того же года он был задержан в районе федеральной трассы «Байкал». Против него было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ).

Темы: Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
12.05.2020, 20:36
Гость: ser

тебе обидно? твоих либерастов отодвинули, а других оставили? значит не на тех поставил)
12.05.2020, 20:31
Гость: Это точно

Никого так не боится " либерастия", как платных работников Ходорковского. Ещё она Сороса, как представителя "угнетённых народов мира" ,боится.
12.05.2020, 20:29
Гость: зомбированный

это ты и такие в стократ хуже шамана,пусть даже и сумасшедшего.
Все комментарии (38)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации