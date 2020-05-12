Шамана Габышева увезли из квартиры в психбольницу с привлечением ОМОНа

16:25

Якутский шаман Александр Габышев был принудительно доставлен в психиатрическую больницу сотрудниками спецназа ОМОНа и полиции.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление юриста организации «Правозащита Открытки» Алексея Прянишникова (оказывает шаману правовую помощь).

«В последние дни у Габышева пытались взять тест на коронавирус. Он отказывался, поскольку был на самоизоляции и считал, что для тестов отсутствуют основания. В итоге сегодня в его квартиру ворвались силовики и доставили Габышева в психиатрическую больницу», - заявил Прянишников.

Прянишников считает, что Габышеву в стационаре могут назначить принудительную психиатрическую экспертизу.

«МБХ медиа» отмечает, что в штурме принимало участие не менее 20 силовиков, которые не предоставили никаких документов. Шамана заковали в наручники и без обуви отвезли в медучреждение. Официальная причина задержания пока не называется.

Также отмечается, что неизвестные лица ранее попытались поместить Габышева в обсерватор. Невнятно представившись, они сначала предложили сдать тест на коронавирус, а после этого привезли постановление санврача о помещении шамана в обсерватор.

Напомним, Габышев отправился пешком из Якутии в Москву летом 2019 года, чтобы «изгнать Путина». В сентябре того же года он был задержан в районе федеральной трассы «Байкал». Против него было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ).