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Скворцова заявила о выходе России на плато по коронавирусу

17:10 15.05.2020
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com
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Последние недели Россия практически находится на плато по заболеваемости COVID-19. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Трудно прогнозировать, сколько будем находиться на стабильном уровне, его можно называть плато. От многих факторов зависит. Видим, что уменьшается число госпитализированных, высока доля бессимптомных», — цитирует чиновницу «Интерфакс».

По словам главы ФМБА, в столице число бессимптомных инфицированных составляет 60%, а в целом по стране эта цифра колеблется около 50%. Как отметила Скворцова, число тяжело больных не увеличивается. Более того, врачи все реже используют для терапии аппараты ИВЛ.

Журналисты также спросили Скворцову, как она оценивает решение Москвы и ряда регионов ввести масочно-перчаточный режим. Чиновница отметила, что этот метод – часть многоступенчатой профилактической программы, в которой самое главное — соблюдение социальной дистанции.

Ранее с похожим заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, ситуация с COVID-19 стабилизируется, однако это не значит, подчеркнула она, что все введенные ограничения можно одномоментно отменить.

Темы: Коронавирус, Роспотребнадзор
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.05.2020, 22:36
Гость: Русский

главное чтобы мадам в очередной раз не споткнулась от брехни.
15.05.2020, 20:51
Гость: Четко выполнять

инструкции куратора
15.05.2020, 20:17
Гость: А

в чём, собственно личный опыт заключается? Расскажите подробнее.
Все комментарии (8)
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