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В Думе предложили компенсировать рабочие затраты сотрудникам на удаленке

11:13 21.05.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Депутаты фракции "Единая Россия" предложили обязать работадателя компенсировать удаленным сотрудникам расходы на организацию рабочего места.

Как пишет ТАСС, соответствующий законопроект сейчас разрабатывается в Госдуме. Новые требования предполагается закрепить в Трудовом кодексе.

По словам депутатов, работая из дома, человек тратит собственные средства на организацию рабочего места. В частности это покупка и обслуживание компьютера, оплата интернета и электроэнергии. В офисе все это предоставляется сотруднику бесплатно. 

"Поэтому будет справедливо, если работодатель возместит сотруднику соответствующие расходы", - отметили депутаты.

Также предлагается закрепить пункты о том, что заработная плата сотрудника, работающего удаленно, должна быть сохранена в полном объеме, а также урегулировать продолжительность рабочего дня.

"Когда человек работает из дома, многие работодатели считают вправе давать поручения в любое время дня и ночи. Потому мы и готовим изменения в Трудовой кодекс о праве работников, работающих на дому, быть офлайн, отключаться; о времени, в которое работодатель не имеет права беспокоить работника", - пояснили парламентарии. 

Кроме того, депутаты считают, что на работающих дистанционно необходимо распространить нормы об электронном документообороте, чтобы со всеми приказами и другими документами работник мог ознакомиться удаленно.

Депутаты предлагают прописать механизм временного перевода сотрудников на удаленную работу не только на время пандемии, но и в случае других непредвиденных обстоятельств.

Темы: Деятельность депутатов и выборных органов власти в России, Трудовое законодательство в России, Партия «Единая Россия»
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