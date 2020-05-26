Почти половина россиян посчитала допустимым уход от налогов в кризис

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Доля россиян, которые допускают неуплату налогов, выросла в кризис с 35% в конце прошлого года до 45% в мае 2020-го. Об этом свидетельствует исследование ЦСР «Налоги глазами россиян», которое приводил РБК.

Еще в декабре прошлого года, 54% респондентов считали, что налоги обязательны к уплате и в любом случае нельзя оправдать того, кто их не платит. Аналитики объясняют рост доли оправдывающих уход от налогов с падением доходов россиян и тревогой по поводу дальнейшего развития ситуации.

По данным опроса, более 60% респондентов отметили снижение доходов в мае по сравнению с февралем. Из этого числа 43% опрошенных заявили о сокращении доходов более чем на 15%. Больше половины (53%) сообщили о высоком риске снижения доходов в будущем, а две трети считают, что им не хватит денег на привычный для них образ жизни.

Согласно прогнозу Минэкономики, из-за падения зарплат, доходы россиян сократятся на 3,8%, во втором квартале падение составит 6%. При этом безработица, по прогнозу министерства, вырастет к концу 2020 года до 5,7%.