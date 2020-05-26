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Почти половина россиян посчитала допустимым уход от налогов в кризис

11:47 26.05.2020
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Доля россиян, которые допускают неуплату налогов, выросла в кризис с 35% в конце прошлого года до 45% в мае 2020-го. Об этом свидетельствует исследование ЦСР «Налоги глазами россиян», которое приводил РБК.

Еще в декабре прошлого года, 54% респондентов считали, что налоги обязательны к уплате и в любом случае нельзя оправдать того, кто их не платит. Аналитики объясняют рост доли оправдывающих уход от налогов с падением доходов россиян и тревогой по поводу дальнейшего развития ситуации.

По данным опроса, более 60% респондентов отметили снижение доходов в мае по сравнению с февралем. Из этого числа 43% опрошенных заявили о сокращении доходов более чем на 15%. Больше половины (53%) сообщили о высоком риске снижения доходов в будущем, а две трети считают, что им не хватит денег на привычный для них образ жизни.

Согласно прогнозу Минэкономики, из-за падения зарплат, доходы россиян сократятся на 3,8%, во втором квартале падение составит 6%. При этом безработица, по прогнозу министерства, вырастет к концу 2020 года до 5,7%.

Темы: Налогообложение в России, Экономика и финансы, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
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Комментарии читателей
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26.05.2020, 17:07
Гость: gvozd

надо же - половина дураков готовых отдавать заработанное за здорово живешь..
как то неверится.
налоги - это конфискции и Грабеж.
по сути это маскировка Феодализма - вы "должны" местному феодалу по факту рождения.
государство ваш владелец..
Никто Не должен получать доход Ничего Не делая и не давая взамен - это Аморально.
современная система построена именно по этому Аморальному принципу, в этом вся суть левацкой либеральной инделогии.
такая системя может существовать Только на терроре и убийствах - что левые регулярно доказывали по всему миру.
26.05.2020, 15:58
Гость: майк

С арендодатеелей пусть возьмут, эффективно управляющих недвижимостью с канар, которой у реально работающих нет.
26.05.2020, 14:27
Гость: ABCD

У одной половины населения открылись глаза на персону доброго царя после известных событий с пенсионной реформой. У другого на налоги после того, что пр-во слишком откровенно "объяснило" народу почему оно не должно помогать населению в условиях устроенных самим же пр-вом экономической диверсии.
Прогресс однако. Так глядишь откроются глаза на "выборы"
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