Менее четверти россиян готовы голосовать через интернет
Менее четверти россиян готовы голосовать при помощи интернета, свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.
Согласно социологическому исследованию, голосование традиционным способом на избирательных участках предпочитают 69% жителей страны. С помощью интернета голосовать согласились лишь 22% респондентов, голосовать по почте готовы только 2% опрошенных.
При этом к самой идее электронного голосования положительно относятся 46% россиян. Наибольшую поддержку этот тип голосования получил среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет (71%), среди жителей России возрастной категории 25-34 года эта доля составляет 51%.
Однако 49% респондентов скептически относятся к дистанционному формату голосования, считая, что он дает больше возможностей для различного рода манипуляций.