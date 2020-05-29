Менее четверти россиян готовы голосовать через интернет

09:45

Менее четверти россиян готовы голосовать при помощи интернета, свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

Согласно социологическому исследованию, голосование традиционным способом на избирательных участках предпочитают 69% жителей страны. С помощью интернета голосовать согласились лишь 22% респондентов, голосовать по почте готовы только 2% опрошенных.

При этом к самой идее электронного голосования положительно относятся 46% россиян. Наибольшую поддержку этот тип голосования получил среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет (71%), среди жителей России возрастной категории 25-34 года эта доля составляет 51%.

Однако 49% респондентов скептически относятся к дистанционному формату голосования, считая, что он дает больше возможностей для различного рода манипуляций.