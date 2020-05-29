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Менее четверти россиян готовы голосовать через интернет

09:45 29.05.2020
Голосование на избиательных участках
Фото © KM.RU, Кирилл Зыков
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Менее четверти россиян готовы голосовать при помощи интернета, свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

Согласно социологическому исследованию, голосование традиционным способом на избирательных участках предпочитают 69% жителей страны. С помощью интернета голосовать согласились лишь 22% респондентов, голосовать по почте готовы только 2% опрошенных.

При этом к самой идее электронного голосования положительно относятся 46% россиян. Наибольшую поддержку этот тип голосования получил среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет (71%), среди жителей России возрастной категории 25-34 года эта доля составляет 51%. 

Однако 49% респондентов скептически относятся к дистанционному формату голосования, считая, что он дает больше возможностей для различного рода манипуляций. 

Темы: Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
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Комментарии читателей
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29.05.2020, 19:19
Гость: Юрий СПб

О-о как! А сколько же тогда ПРИХОДЯТ на избирательные участки???
29.05.2020, 18:14
Гость: Евгений В

В любых центральных шоу-выборах, организованных кремлем, я тоже не участвую.
После Ельцина в РФ даже намека нет на настоящие выборы, где бы мой голос или мое участие в них имели хотя бы малейшее значение. На мой взгляд, в России больше нет даже малейшего намека на демократию, а народ превратился в послушный электорат, с которым власть вообще ни в чем не считается.
И вообще цель этих поправок только одна, замаскированная привлекательными для электората пунктами, - сохранение существующей власти и всего украденного у страны навечно.
К выборам местной власти претензий нет.
29.05.2020, 15:44
Гость: Время Ч.

Не собираюсь больше голосовать ни за кого и ни за что, ни в виртуале, ни в реале. Надоела эта ромашка.Голосуй ни голосуй - все равно получишь... Ну в общем вы поняли.
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