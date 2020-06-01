Песков назвал выдумкой заявление о причастности Москвы к беспорядкам в США

13:57

Слова бывшего советника президента США Барака Обамы Сьюзан Райс о причастности Москвы к беспорядкам, которые возникли в США после смерти Джорджа Флойда, являются инсинуацией.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Она (точка зрения - прим.ред.) ошибочная. Насколько понимает Кремль, она не может отражать официальную точку зрения Вашингтона», - цитирует слова Пескова РБК.

При этом Песков отметил, что Россия не вмешивалась в американские дела и не собирается вмешиваться сейчас.