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Песков назвал выдумкой заявление о причастности Москвы к беспорядкам в США

13:57 1.06.2020
Песков
© KM.RU, Стоп-кадр видео
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Слова бывшего советника президента США Барака Обамы Сьюзан Райс о причастности Москвы к беспорядкам, которые возникли в США после смерти Джорджа Флойда, являются инсинуацией.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Она (точка зрения - прим.ред.) ошибочная. Насколько понимает Кремль, она не может отражать официальную точку зрения Вашингтона», - цитирует слова Пескова РБК.

При этом Песков отметил, что Россия не вмешивалась в американские дела и не собирается вмешиваться сейчас.

Темы: Беспорядки и столкновения с органами правопорядка в мире, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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01.06.2020, 16:40
Гость: У-у-у, какие неугомонные

Класс! На Оскаре впору новую номинацию вводить.
01.06.2020, 16:11
Гость: Кишка

у них тонка. Поджилки трясутся за свои сворованные капиталы.
01.06.2020, 15:26
Гость: Скептик

Пресекать надо на корню, а не сопли жевать...
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