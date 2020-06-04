Соловьёв выгнал свою соведущую Шафран из-за идейных разногласий

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Анну Шафран (настоящая фамилия - Полюк, по другим данным - Палюх) в течение многих лет называли тенью журналиста Владимира Соловьёва, даже его музой. Вместе они проработали полтора десятка годков. Были соведущими на радиостанции "Серебряный дождь", на радио "Вести FM".

Фото со страницы Анны Шафран в соцсети

3 июня стало известно, что Анна официально покинула ток-шоу "Полный контакт" на "Вести FM". По факту - Соловьёв выгнал её из-за идейных разногласий.

Шафран, помимо прочего, ведёт ключевую информационную программу "Главное" на православном телеканале "СПАС". Мягко, но последовательно критикует внедрение цифрового контроля, требует открыть храмы в Москве, поддерживает режиссёра Никиту Михалкова. Выступила соавтором доклада об инфовойне против нашей страны. Лучшим государственным устройством для России она считает самодержавную монархию, недавно выпустила книгу "Государство чести" с изложением своих взглядов.

"Так случается, что иногда люди в какой-то момент расходятся и идут уже своим путём. Просто работа в эфире, и в утреннем шоу в частности, это партнёрство и подразумевает общий взгляд на вещи. А так вышло, что сейчас у нас разная позиция по ряду вопросов", - сказала Шафран "Царьграду". Последней каплей явился закон о едином федеральном информационном регистре. Крайне опасный, по её мнению: "Закон имеет фундаментальное значение для будущего нашей страны. И в том виде, в котором он существует сейчас, я считаю его очень вредным законом. Я думаю, что было бы правильно, если мы говорим об этом законе, раз уж так вышло, что общественность обеспокоена и задаёт вопросы в лице Общественной палаты, и отдельных общественных деятелей, и журналистов и так далее, было бы правильно провести парламентские слушания, круглые столы и квалифицированно, спокойно, грамотно и по делу поговорить и обсудить те краеугольные моменты, которые касаются отдельных положений. Я считаю, что цифровизация в том виде, в котором она сейчас идёт широкими темпами по нашей стране, это спешка неоправданна. А сейчас у нас так выходит, что многие вещи переворачиваются с ног на голову. Безусловно, цифровизация в том виде, в котором она может служить на благо гражданина и страны, это хорошо, полезно и правильно. Но если она может создавать тревожные моменты и опасности, то мы обязаны обратить на это пристальное внимание, исправить недочёты с тем, чтобы в будущем не попасть в сложные ситуации, из которых потом будем выходить. Это касается целого ряда вопросов, потому что, если мы говорим об этом законе, это утечки как внутри, мошенники, так и вовне, глобальная угроза. А в условиях нашего геополитического противостояния мы понимаем, что спецслужбы западные, американские, ЦРУ, в частности, борются против нас, и этот закон в том виде, в котором он существует, может быть огромным подарком для них, и я на этот счёт встревожена".

"На одну из недавних передач она пригласила Ашманова, который против поголовной и бездумной цифровизации. Соловьёв с ним поругался в эфире. И ещё тогда сказал, что они с Анной больше не вместе. На второй, вчера, пыталась добиться от Хинштейна ответа, почему нет общественных слушаний по этому вопросу. Соловьёв был в бешенстве. Это не укладывалось в его план поддержки идей Собянина", - пишут в соцсетях.

Также напоминают о конфликте Анны Шафран с президентом Института Ближнего Востока, экс-президентом Российского еврейского конгресса, близким соловьёвским другом Евгением Сатановским.

В конце концов Шафран в прямом эфире обвинила Соловьёва в демагогии. На что Соловьёв ответил: "Если ты обвиняешь меня, Владимира Соловьёва, в демагогии — тебе, значит, дальше надо работать одной... У тебя есть своя программа, у тебя есть своё представление о прекрасном — работай одна".