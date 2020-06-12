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Дмитрий Песков сравнил свою работу с работой саперов

18:45 12.06.2020
© KM.RU, Стоп-кадр видео
Стоп-кадр видео

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что сложность его работы заключается в том, что любое неосторожное высказывание может использоваться против главы государства.

"Конечно, трудно иногда давать какие-то оценки, какие-то заявления, потому что если неправильно что-то сформулируешь, то это обязательно кем-то из недоброжелателей может быть использовано против тебя, но это вторично, главным образом - против президента, а этого допускать нельзя", - приводит слова Пескова "Интерфакс"

Так Песков ответил на вопрос, с какими сложностями он сталкивается в работе на должности пресс-секретаря президента России. Поэтому он сравнил свою работу с работой сапера, который ошибается один раз.

Он рассказал, что на его посту необходимо вместе с президентом быть в курсе всего происходящего, пытаться разобраться в сути событий. И всегда быть готовым

"Ну, и всегда нужно быть готовым к тому, чтобы отвечать на попытки тебя уколоть со стороны журналистов, задать нелегкие вопросы, с двойным дном. Это не всегда легко", - добавил Песков.

Темы: В России
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Комментарии читателей
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12.06.2020, 23:59
Гость: против главы государства.

Минутттчку!
Против какого из 4-х?
Они, ведь, все разные. Только полный дурак не может на это не обратить внимание.
12.06.2020, 23:55
Гость: Он рассказал, что на его посту необходимо быть в курсе всего

То-то он вечно "не в курсе"
12.06.2020, 23:04
Гость: Жека

Как, Вы правы!

С уважением!
Все комментарии (19)
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