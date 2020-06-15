Россия высылает двух чешских дипломатов

13:11

МИД РФ объявил двух сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. В срок до 17 июня они и их семьи обязаны выехать из России сообщили в пресс-службе ведомства.

В МИД объяснили свое решение «принципом взаимности». Посол Чехии Витезслав Пивонька сообщил РИА «Новости», что Москва и Прага могут начать консультации по отношениям двух стран.

Ранее Пивоньку вызвали в российский МИД. Это произошло на фоне высылки двух сотрудников Российского центра науки и культуры, Кончакова и Рыбакова, из Праги 5 июня. Обоих объявили персонами нон грата. Вслед за этим Россия пообещала зеркально ответить на такие меры.

Чешский журнал Respekt до этого выпустил материал, согласно которому Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Ивану Коневу. В Прагу якобы прилетел шпион с дипломатическим паспортом и ядом рицином в чемодане. Посольство РФ назвало публикацию провокацией.