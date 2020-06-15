«Спрятанный» Мавзолей: политическая целесообразность или попытка «задрапировать» историю Победы

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Кто-то очень едко и метко сказал: «Парад без Мавзолея - это как крестный ход без икон…»



Стоп-кадр из видео в YouTube

За несколько дней до намеченного на 24 июня юбилейного Парада Победы ряд отечественных политиков, прежде всего депутаты Государственной думы от КПРФ, обратились к президенту России Владимиру Путину с призывом отказаться от практики так называемой драпировки Мавзолея Владимира Ленина.

В связи с этим стоит вспомнить, с какого времени и по какой причине появилась такая "традиция".

Многие сегодня берутся утверждать, что начало свое она берет в 2005 году, с празднования 60-летия Победы. Это, в общем, верно, но не совсем. Точкой отсчета следует считать, скорее 1997 год, начиная с которого на трибуну Мавзолея для принятия парада перестали подниматься руководители нашего государства. То ли лень было, то ли понимали, что не по ним эта высота…

Именно с той поры возле Мавзолея и стали возводиться подмостки, с которых являющийся Верховным главнокомандующим Вооруженных сил России президент, члены правительства и почетные гости взирали на проходящие мимо воинские колонны.

«Почетные гости»… Вот в этом словосочетании и кроется, скорее всего, объяснение того, что именно в 2005 году Мавзолей впервые оказался спрятан под громадными полотнищами и разнообразными конструкциями. Все они, конечно, были покрыты приличествующими дате надписями и изображениями, однако гордый гранитный колосс, с которого Сталин напутствовал бойцов Красной армии, уходивших в бой в 1941 году и приветствовал победителей в 1945-м, скрылся от глаз людских.

Еще бы! В тот год на параде присутствовали «высокие представители» различных стран: немецкий канцлер Герхард Шредер, японский премьер Дзюнъитиро Коидзуми, итальянский лидер Сильвио Берлускони, французский президент Жак Ширак. А также не менее высокопоставленные гости из других стран - даже возглавлявший тогда Украину отъявленный русофоб Виктор Ющенко затесался.

Ну и, конечно же, самым важным и, как принято говорить, «знаковым», было то, что это мероприятие своим присутствием «удостоил» президент США Джордж Буш (младший).

Я неслучайно начал перечисление с глав тех государств, которые в годы Великой Отечественной воевали против СССР и были его победоносной армией наголову разгромлены. Возможно, не хотели обидеть их «тонкие чувства»?

Хотя, скорее дело было в главе Белого дома, который никак не мог появиться на телеэкранах и первых полосах газет на фоне имени, по сей день глубоко ненавистного Западу, и сооружения, являющегося символом того времени, когда его правители вынуждены были с нашей страной считаться не на словах, а на деле.



Фото с сайта rossaprimavera.ru

В тот момент, когда казалось, что нормальное сосуществование России и Соединенных Штатов, а также России и других стран, входящих в НАТО, вполне возможно, что нашей стране позволят развиваться и даже будут принимать ее на равных в международных делах, такой шаг еще можно было как-то объяснить. Не понять, не оправдать, не поддержать, но хотя бы найти для него внятную и прагматичную причину.

Однако неужели геополитические изменения, которые произошли с той поры, не развеяли последние остатки иллюзий, если таковые в Кремле еще имелись? Зачем продолжать нелепую практику, унизительную для великой страны? В надежде, что «все еще образуется»? По инерции?

В 2018 году высокими иностранными гостями Парада Победы были сербский президент Александр Вучич и израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

В 2020 году ожидают прибытия глав 12 государств, включая Белоруссию, Казахстан, Армению, Сербию и др. Вроде бы даже Дональда Трампа приглашали – так что же теперь, из-за его пещерного антикоммунизма снова прятать под фанерой нашу историю, нашу память? Не много ли чести будет? Особенно после того, как этот деятель и люди из его команды раз за разом принимаются рассказывать, что нацизм победили Соединенные Штаты. Так, может, пора напомнить кто, кого, а главное, под чьим началом и какими знаменами победил?

Кто-то очень едко и метко сказал: «Парад без Мавзолея - это как крестный ход без икон…»

В Великой Отечественной войне победил Союз Советских Социалистических Республик, страна, созданная Владимиром Лениным. Орды гитлеровских захватчиков и их союзников разбил советский народ под водительством Коммунистической партии, под красным знаменем и под командованием Иосифа Сталина. Нравится это сегодня кому-то или нет, но так было. А мнение Запада по данному поводу и вовсе не имеет абсолютно никакого значения.

В нынешнем юбилейном году Кремлю как никогда стоило бы окончательно отринуть непонятное большинству россиян двойственное отношение к тому времени, его реалиям и его реликвиям.

Если Победа – наш величайший праздник, доблесть и гордость нашего народа, то и празднование ее должно проходить без всякой оглядки на кого-либо "с той стороны" и попыток подправить собственную историю в духе пресловутой "политкорректности".

Мавзолей собираются "спрятать" и в этом году. Можно ли это назвать политической целесообразностью - большой вопрос, особенно если учесть, что власти сами говорят о необходимости противостоять попыткам переписывания, "драпировки" истории, включая историю Победы.

Автор: Александр Харалужный