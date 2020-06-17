В Россию прибыли военные из 12 стран для участия в параде Победы

06:40

Военнослужащие 12 стран прибыли в Россию для участия в параде Победы на Красной площади, пишет газета "Красная звезда" со ссылкой на главнокомандующего Сухопутными войсками генерал армии Олега Салюкова, который будет командовать парадом.

Отмечается, что речь идет о военных из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Парад Победы состоится 24 июня. Ранее президент России Владимир Путин объявил о переносе мероприятия, запланированного в честь 75-летия Победы из-за напряженной эпидемиологической ситуации. 9 мая в городах России состоялись только авиапарады и праздничные салюты. В конце мая была объявлена новая дата проведения Парада.

Ожидается, что в Параде примут участие более 13 тысяч военных, будут задействованы 234 единицы современной и исторической наземной военной техники, в том числе новейшие боевые машины поддержки танков "Терминатор", самоходные гаубицы "Коалиция-СВ" и "Мста-СМ", танки Т-90М и "Армата", зенитные ракетные комплексы "Бук-М3", "Тор-М2", С-400, а также 75 самолетов и вертолетов.

Также можно будет увидеть некоторые элементы исторического парада 24 июня 1945 года, а в начале будет исполнен "Юбилейный встречный марш". Парадный оркестр будет представлен 900 музыкантами.