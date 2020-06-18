От коронавируса умерли 489 российских медиков

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С начала пандемии COVID-19 в России скончались от этой инфекции 489 медработников. Об этом сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова, пишет РИА «Новости».

«489 — это медицинские работники, то есть почти 500 человек наших с вами коллег, к сожалению, потеряли», — сказала Самойлова.

Врачи также ведут собственный «Список памяти», в который включают погибших от коронавируса медиков. На момент написания публикации в нем значатся 444 фамилии.

В мае Минздрав России впервые опубликовал статистику смертности от коронавируса среди российских медиков. Тогда ведомство отчитывалось о 101 погибшем.

В середине прошлого месяца сетевое издание «Медиазона» писало, что в России от COVID-19 умерли как минимум 186 медиков. Смертность среди медицинских работников РФ оказалась в 16 раз выше, чем в других странах.