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От коронавируса умерли 489 российских медиков

12:31 18.06.2020
© KM.RU, Кирилл Дуболев
© KM.RU, Кирилл Дуболев
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С начала пандемии COVID-19 в России скончались от этой инфекции 489 медработников. Об этом сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова, пишет РИА «Новости».

«489 — это медицинские работники, то есть почти 500 человек наших с вами коллег, к сожалению, потеряли», — сказала Самойлова.

Врачи также ведут собственный «Список памяти», в который включают погибших от коронавируса медиков. На момент написания публикации в нем значатся 444 фамилии.

В мае Минздрав России впервые опубликовал статистику смертности от коронавируса среди российских медиков. Тогда ведомство отчитывалось о 101 погибшем.

В середине прошлого месяца сетевое издание «Медиазона» писало, что в России от COVID-19 умерли как минимум 186 медиков. Смертность среди медицинских работников РФ оказалась в 16 раз выше, чем в других странах.

Темы: Коронавирус, Проблемы врачей и медицинского персонала в России, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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18.06.2020, 17:19
Гость: Тарас

Если помножим разницу в смертности медработников в России и на Западе на разницу в смертности остальных пациентов - получим коэффициент для подсчета количества умерших от вируса в России. Точнее 16х16.
Потом помножим этот коэффициент на количество умерших по официальной статистике и получим приблизительное количество жертв вируса в России. :)
18.06.2020, 17:02
Гость: Зоя

Сначала российские медики, особенно в областях работали без средств индивидуальной защиты. Отсюда и погибшие. Царство им Небесное и вечный покой.
А многих заразившихся и до сих пор лечат "на дому".(ИНФЕКЦИОННЫХ больных, на минуточку!)
Когда задыхающийся больной уже синеть начнет, тогда берут в больницу.
Почему? Потому что половина больниц уничтожена властью в предыдущие годы.
Вот и приходится медикам лечить "на дому".
За это преступление перед народом высшая власть РФ должна ответить.
18.06.2020, 16:26
Гость: tot64

Если умерло столько врачей, то сколько умерло пациентов? Я как-то сравнивал месяц примерно назад, соотношение умерших в германии и россии.
Система подсчётов в россии Mутная и не ясная. Но фиг с ней. По моим подсчётам количество умерших в россии в 15 раз больше чем официоз заявляет.
Как минимум в 15 раз.
Да и врачей наверное в разы больше умерло.
Об этом мы ещё прочтём скоро сдесь же на КМ.Ру...И вруном или русофобом меня уже никто не будет обзывать .

Врать -это норма, для российского официоза.
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