]]>
]]>
Главная В России

Мемуары Болтона: Трамп верит в заговор Украины против него и в Финляндию в составе России

20:32 18.06.2020 , Иннокентий Вишневский

Трамп отчаянно пытается заблокировать выход в свет книги мемуаров его бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона «Комната, где всё произошло: мемуары из Белого дома»

Фото с сайта antifashist.com

Болтон занимал должность советника президента США по национальной безопасности с апреля 2018 по сентябрь 2019 года, но, как выяснилось, записей и воспоминаний об этом периоде ему хватило на 592 страницы мемуаров. Администрация Трампа заявила, что книга Болтона содержит секретную информацию. Минюст принял решение о запрете публикации. Но было поздно: копии книги уже попали в руки журналистов и разошлись по всей стране, скандал с запретом лишь подстегнул интерес к книге.

Отрывки из мемуаров уже вышли в разных американских СМИ. Однако федеральный суд в Вашингтоне может предъявить бывшему советнику президента США уголовные обвинения в раскрытии государственной тайны. В суд обратилось министерство юстиции с требованием от издательства Simon & Schuster и к самому Болтону приостановить публикацию мемуаров бывшего чиновника.

Чего же так боится президент США? Почему он уже написал в Твиттере, что книга «составлена из лжи и фальшивых историй», и назвал Болтона «недовольным скучным дураком, который только хотел пойти на войну».

Воспоминания Болтона в разгар пандемии в США и избирательной кампании за кресло хозяина Белого дома наносят ещё один серьёзный удар по репутации Трампа. И не со стороны демократов, а из рядов республиканцев.

Что же написал Болтон? Оказывается, Трамп умолял президента Китая Си Цзиньпина помочь ему переизбраться, закупив больше американской сельскохозяйственной продукции. По словам Болтона, Трамп стремился к хорошим личным отношениям с Си, а потому не поднимал на встречах тему мусульманского уйгурского населения Китая, которое проходит «перевоспитание в лагерях».

История отношений с лидером Китая может иметь негативные последствия для развязанной Трампом кампании против Пекина, в которой он позиционирует себя как жёсткого лидера и утверждает, что его конкурент Джо Байден находится в кармане у Китая. «Сонный Джо», так Трамп называет Байдена, тут же проснулся и заявил, что если слова Болтона верны, то Дональд Трамп нарушил присягу перед народом Америки защищать национальные интересы. По словам Байдена, Трамп просто торгует интересами США.

В своих мемуарах Болтон описывает встречу Трампа и Си один на один во время встречи G20 в Японии в июне 2019 года. Си пожаловался Трампу на американских критиков Китая. Трамп выслушал Си и сделал «ошеломляющее» предложение: «Затем он (Трамп) переключил разговор на предстоящие президентские выборы в США, ссылаясь на экономические возможности Китая повлиять на текущие кампании, умоляя Си обеспечить его победу», — пишет Болтон. «Он подчеркнул важность роли фермеров и предложил увеличить закупки сои и пшеницы со стороны Китая в целях влияния на выборы», — уверяет читателей Болтон.

В соответствии с опубликованными отчётами о встрече G20, Трамп действительно оказывал давление на Си, чтобы Китай покупал больше сельскохозяйственной продукции США, но Си не хотел брать на себя какие-либо обязательства. Выступая в среду в Сенате, торговый представитель США Роберт Лайтхизер отрицал, что Трамп обратился к Си за помощью в проведении выборов. Болтон врёт?

На этой встрече, по словам Болтона, Трамп не стал обвинять лидера Китая в нарушении прав уйгуров. Более того: он согласился с главой КНР в полезности строительства лагерей для уйгуров. Не стал Трамп делать и заявления накануне очередной годовщины событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. «Это было 15 лет назад», — заявил он Болтону (на самом деле 30 лет назад) «Кого это волнует сегодня? Я пытаюсь заключить сделку. Я ничего не хочу», — утверждает Болтон, нанося ещё один удар по президенту США.

Бывший советник президента вспоминает и о том, что Трамп заявил ему, что вторжение в Венесуэлу было бы «круто». Что и произошло в 2020 году, и вторжение завершилось полным фиаско.

Джон Болтон раскрыл правду о саммитах с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Особой новости тут нет: все уже давно поняли, что Трамп задумал это, как спектакль, как зрелище для толпы. По словам Болтона, так оно и было. Трамп заявил ему, что ему неинтересна тема денуклеаризации Корейского полуострова. «Трамп сказал мне, что он готов подписать коммюнике без содержания, провести пресс-конференцию, чтобы объявить о победе, а затем уехать из города», — пишет Болтон.

Однако в последующие месяцы президент стал одержим идеей послать в Пхеньян госсекретаря Майка Помпео, чтобы он доставил Киму диск с автографом Элтона Джона «Ракетный человек». Так Трамп называл главу КНДР. Госсекретарь Майк Помпео так и не смог передать подарок.

В книге Болтон вскрывает скандальные истории, которые выявили, что Трамп не знает, к примеру, что Британия имеет собственное ядерное оружие, а Финляндия не является частью России. Вопрос о государственной принадлежности Финляндии президент США задал летом 2018 года, накануне встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки.

По итогам переговоров Трамп заявил, что говоря о российском вмешательстве в американские выборы, он больше верит президенту РФ, чем собственным разведслужбам. «Похоже, что Путин очень громко хохотал, оценивая, чего ему удалось добиться в Хельсинки», — пишет Болтон. В разговоре с премьер-министром Японии Синдзо Абэ президент запутался в именах нынешних и бывших президентов Афганистана.

По словам Болтона, в одном из разговоров с министром обороны Джеймсом Мэттисом Трамп предложил, чтобы борьбой с боевиками «Исламского государства» (организация запрещена на территории РФ - ред.) занималась исключительно Россия. Во время ещё одного эпизода, описывающего телефонный разговор между президентами США и РФ, Болтон написал, что Путин сравнил лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо с бывшим кандидатом в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон. «Это был великолепный пример пропаганды в советском стиле», — считает Болтон, добавляя, что «доводы Путина в основном убедили Трампа».

Бывший советник описывает главу Белого дома как «странного» и «потрясающе несведущего» человека, утверждая, что этими качествами Трампа старались пользоваться лидеры иностранных государств. Во время встречи в мае 2018 года, например, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал Трампу записку, в которой говорилось о невиновности одной из турецких фирм, против которой из-за нарушения «иранских санкций» вела расследование прокуратура Южного округа Нью-Йорка. «После этого Трамп сказал Эрдогану, что он позаботится об этом, — пишет Болтон. — Он объяснил, что прокуроры Южного округа — это не его люди, что они были назначены Обамой, но проблема будет решена, когда их заменят на его людей».

Во время слушаний в рамках процесса импичмента в Конгрессе Джон Болтон отказался давать показания в Палате представителей, хотя демократы несколько раз пытались вызвать его. В своей книге он критикует демократов, утверждая, что весь процесс импичмента был выстроен неверно, и Трамп должен был бы покинуть свой пост не из-за скандала, связанного с Украиной, а из-за совокупности внешнеполитических решений. Экс-советник подтверждает, что президент США действительно искренне считал, что власти Украины действуют против него, и верил словам Руди Джулиани и другим советникам о роли Украины в заговоре против него.

При этом Болтон подчёркивает, что решение о замораживании военной помощи Киеву для того, чтобы оказать давление на только что избранного президента Владимира Зеленского, «крайне расстроило его», и он был вынужден обратиться с жалобой к главе министерства юстиции и к юридическому советнику Белого дома. «Я думал, что вся эта ситуация была примером плохой политики, вызывающей вопросы с юридической точки зрения и недопустимой с точки зрения поведения президента», — пишет он.

Как утверждает Болтон в своих мемуарах, в Белом доме процветают интриги, а отношения между советниками президента далеки от дружеских. При этом, правда, подробно разбирая действия бывших коллег, экс-советник предпочитает ни словом не упоминать о собственных ошибках и просчётах. По его мнению, едва ли не все решения Трампа за время президентства были продиктованы стремлением переизбраться на второй срок, а все действия президента его собственные подчинённые воспринимали с изрядной долей скепсиса.

«Учитывая, как он принимает решения, что будет, если мы столкнёмся с реальным кризисом, таким, как 11 сентября?» — цитирует экс-советник слова тогдашнего главы администрации Джона Келли. «Он (президент США) задним числом меняет своё мнение о людях, видит заговор под каждым камнем и по-прежнему удивительно несведущ в том, как управлять Белым домом, не говоря уже об огромном федеральном правительстве», — считает Болтон.

Болтон, как известно, отказался давать показания в процессе импичмента Дома против Трампа. С выходом книги в свет становится ясно, что экс-советник решил заработать на своих мемуарах пару-тройку миллионов. А потому и не пошёл поливать грязью своего шефа на слушаниях по импичменту в Конгрессе. Организатор слушаний конгрессмен Адам Шифф уже написал в Твиттере, что Болтона попросили дать показания, но он отказался и сказал, что подаст в суд, если его вызовут. «Вместо этого он сохранил все факты для книги», — возмущается Шифф, возглавляющий комитет палаты представителей по разведке. «Болтон может быть автором, но он не патриот», — резюмирует политик.

Темы: Дональд Трамп, США
Источник: Антифашист
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.06.2020, 22:49
Гость: IgS

воистину.
18.06.2020, 22:06
Гость: Алексей

Все правильно. Эти книги пишет и публикует само глубинное государство в США. Им же нужно уже людей выводить из под шока ковид и погромов негров на работы.

На самом деле что Трамп, что Болтон что Байден все актеры одного театра. Симулируют конфликт и все новые интриги. А СМИ это раздувают, а сами люди - американский обыватель вообще ничего не понимает. Их поделили на республиканцев и демократов. Как циплят в курятнике по расцветке и пичкают пищей через замбо ящик - СМИ которые поддерживают Трампа или наоборот.

А так за эти пару месяцев "пандемии" реально получили колосальные деньги крупные корпорации по 200-300 миллиардов. Обнулили свои долги, напечатали 3 триллиона долларов и погнали по новой.

Тем временем рынок труда хорошо оплачеваемого - легального с узился, зато полно низко оплачиваемых сервис работ на которых платят просто смехотворные деньги.

Болтон бы об этом лучше писал.

Думаю Трампа все равно оставят на второй срок. Байден слишком стар. Его кандидатуру не случайно выдвинули во время всех недавних событий.

Глубинное государство США очень продуманно работает, подталкивает американцев которые тоже не знают даже где эта Украина и где ее на карте искать пока им не скажешь что это Россия. Так что чему тут удивляться что Трамп плохо там знает про Афганистан? Для западного мира мы все Афганистан восточней Германии.

Мне одно непонятно. Почему Российский эстеблишмент, и все эти аналитики типа Кургеняна, Старикова и тд так поддерживают Трампа? Он же ничего не решает
18.06.2020, 21:00
Гость: Болтанутый

пытается заработать в стране, где все что можно продается на один чих. Страна продажных, лживых и агрессивных, которой светит только анафема.
Все комментарии (4)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации