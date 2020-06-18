Мемуары Болтона: Трамп верит в заговор Украины против него и в Финляндию в составе России

Трамп отчаянно пытается заблокировать выход в свет книги мемуаров его бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона «Комната, где всё произошло: мемуары из Белого дома»

Фото с сайта antifashist.com

Болтон занимал должность советника президента США по национальной безопасности с апреля 2018 по сентябрь 2019 года, но, как выяснилось, записей и воспоминаний об этом периоде ему хватило на 592 страницы мемуаров. Администрация Трампа заявила, что книга Болтона содержит секретную информацию. Минюст принял решение о запрете публикации. Но было поздно: копии книги уже попали в руки журналистов и разошлись по всей стране, скандал с запретом лишь подстегнул интерес к книге.

Отрывки из мемуаров уже вышли в разных американских СМИ. Однако федеральный суд в Вашингтоне может предъявить бывшему советнику президента США уголовные обвинения в раскрытии государственной тайны. В суд обратилось министерство юстиции с требованием от издательства Simon & Schuster и к самому Болтону приостановить публикацию мемуаров бывшего чиновника.

Чего же так боится президент США? Почему он уже написал в Твиттере, что книга «составлена из лжи и фальшивых историй», и назвал Болтона «недовольным скучным дураком, который только хотел пойти на войну».

Воспоминания Болтона в разгар пандемии в США и избирательной кампании за кресло хозяина Белого дома наносят ещё один серьёзный удар по репутации Трампа. И не со стороны демократов, а из рядов республиканцев.

Что же написал Болтон? Оказывается, Трамп умолял президента Китая Си Цзиньпина помочь ему переизбраться, закупив больше американской сельскохозяйственной продукции. По словам Болтона, Трамп стремился к хорошим личным отношениям с Си, а потому не поднимал на встречах тему мусульманского уйгурского населения Китая, которое проходит «перевоспитание в лагерях».

История отношений с лидером Китая может иметь негативные последствия для развязанной Трампом кампании против Пекина, в которой он позиционирует себя как жёсткого лидера и утверждает, что его конкурент Джо Байден находится в кармане у Китая. «Сонный Джо», так Трамп называет Байдена, тут же проснулся и заявил, что если слова Болтона верны, то Дональд Трамп нарушил присягу перед народом Америки защищать национальные интересы. По словам Байдена, Трамп просто торгует интересами США.

В своих мемуарах Болтон описывает встречу Трампа и Си один на один во время встречи G20 в Японии в июне 2019 года. Си пожаловался Трампу на американских критиков Китая. Трамп выслушал Си и сделал «ошеломляющее» предложение: «Затем он (Трамп) переключил разговор на предстоящие президентские выборы в США, ссылаясь на экономические возможности Китая повлиять на текущие кампании, умоляя Си обеспечить его победу», — пишет Болтон. «Он подчеркнул важность роли фермеров и предложил увеличить закупки сои и пшеницы со стороны Китая в целях влияния на выборы», — уверяет читателей Болтон.

В соответствии с опубликованными отчётами о встрече G20, Трамп действительно оказывал давление на Си, чтобы Китай покупал больше сельскохозяйственной продукции США, но Си не хотел брать на себя какие-либо обязательства. Выступая в среду в Сенате, торговый представитель США Роберт Лайтхизер отрицал, что Трамп обратился к Си за помощью в проведении выборов. Болтон врёт?

На этой встрече, по словам Болтона, Трамп не стал обвинять лидера Китая в нарушении прав уйгуров. Более того: он согласился с главой КНР в полезности строительства лагерей для уйгуров. Не стал Трамп делать и заявления накануне очередной годовщины событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. «Это было 15 лет назад», — заявил он Болтону (на самом деле 30 лет назад) «Кого это волнует сегодня? Я пытаюсь заключить сделку. Я ничего не хочу», — утверждает Болтон, нанося ещё один удар по президенту США.

Бывший советник президента вспоминает и о том, что Трамп заявил ему, что вторжение в Венесуэлу было бы «круто». Что и произошло в 2020 году, и вторжение завершилось полным фиаско.

Джон Болтон раскрыл правду о саммитах с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Особой новости тут нет: все уже давно поняли, что Трамп задумал это, как спектакль, как зрелище для толпы. По словам Болтона, так оно и было. Трамп заявил ему, что ему неинтересна тема денуклеаризации Корейского полуострова. «Трамп сказал мне, что он готов подписать коммюнике без содержания, провести пресс-конференцию, чтобы объявить о победе, а затем уехать из города», — пишет Болтон.

Однако в последующие месяцы президент стал одержим идеей послать в Пхеньян госсекретаря Майка Помпео, чтобы он доставил Киму диск с автографом Элтона Джона «Ракетный человек». Так Трамп называл главу КНДР. Госсекретарь Майк Помпео так и не смог передать подарок.

В книге Болтон вскрывает скандальные истории, которые выявили, что Трамп не знает, к примеру, что Британия имеет собственное ядерное оружие, а Финляндия не является частью России. Вопрос о государственной принадлежности Финляндии президент США задал летом 2018 года, накануне встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки.

По итогам переговоров Трамп заявил, что говоря о российском вмешательстве в американские выборы, он больше верит президенту РФ, чем собственным разведслужбам. «Похоже, что Путин очень громко хохотал, оценивая, чего ему удалось добиться в Хельсинки», — пишет Болтон. В разговоре с премьер-министром Японии Синдзо Абэ президент запутался в именах нынешних и бывших президентов Афганистана.

По словам Болтона, в одном из разговоров с министром обороны Джеймсом Мэттисом Трамп предложил, чтобы борьбой с боевиками «Исламского государства» (организация запрещена на территории РФ - ред.) занималась исключительно Россия. Во время ещё одного эпизода, описывающего телефонный разговор между президентами США и РФ, Болтон написал, что Путин сравнил лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо с бывшим кандидатом в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон. «Это был великолепный пример пропаганды в советском стиле», — считает Болтон, добавляя, что «доводы Путина в основном убедили Трампа».

Бывший советник описывает главу Белого дома как «странного» и «потрясающе несведущего» человека, утверждая, что этими качествами Трампа старались пользоваться лидеры иностранных государств. Во время встречи в мае 2018 года, например, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал Трампу записку, в которой говорилось о невиновности одной из турецких фирм, против которой из-за нарушения «иранских санкций» вела расследование прокуратура Южного округа Нью-Йорка. «После этого Трамп сказал Эрдогану, что он позаботится об этом, — пишет Болтон. — Он объяснил, что прокуроры Южного округа — это не его люди, что они были назначены Обамой, но проблема будет решена, когда их заменят на его людей».

Во время слушаний в рамках процесса импичмента в Конгрессе Джон Болтон отказался давать показания в Палате представителей, хотя демократы несколько раз пытались вызвать его. В своей книге он критикует демократов, утверждая, что весь процесс импичмента был выстроен неверно, и Трамп должен был бы покинуть свой пост не из-за скандала, связанного с Украиной, а из-за совокупности внешнеполитических решений. Экс-советник подтверждает, что президент США действительно искренне считал, что власти Украины действуют против него, и верил словам Руди Джулиани и другим советникам о роли Украины в заговоре против него.

При этом Болтон подчёркивает, что решение о замораживании военной помощи Киеву для того, чтобы оказать давление на только что избранного президента Владимира Зеленского, «крайне расстроило его», и он был вынужден обратиться с жалобой к главе министерства юстиции и к юридическому советнику Белого дома. «Я думал, что вся эта ситуация была примером плохой политики, вызывающей вопросы с юридической точки зрения и недопустимой с точки зрения поведения президента», — пишет он.

Как утверждает Болтон в своих мемуарах, в Белом доме процветают интриги, а отношения между советниками президента далеки от дружеских. При этом, правда, подробно разбирая действия бывших коллег, экс-советник предпочитает ни словом не упоминать о собственных ошибках и просчётах. По его мнению, едва ли не все решения Трампа за время президентства были продиктованы стремлением переизбраться на второй срок, а все действия президента его собственные подчинённые воспринимали с изрядной долей скепсиса.

«Учитывая, как он принимает решения, что будет, если мы столкнёмся с реальным кризисом, таким, как 11 сентября?» — цитирует экс-советник слова тогдашнего главы администрации Джона Келли. «Он (президент США) задним числом меняет своё мнение о людях, видит заговор под каждым камнем и по-прежнему удивительно несведущ в том, как управлять Белым домом, не говоря уже об огромном федеральном правительстве», — считает Болтон.

Болтон, как известно, отказался давать показания в процессе импичмента Дома против Трампа. С выходом книги в свет становится ясно, что экс-советник решил заработать на своих мемуарах пару-тройку миллионов. А потому и не пошёл поливать грязью своего шефа на слушаниях по импичменту в Конгрессе. Организатор слушаний конгрессмен Адам Шифф уже написал в Твиттере, что Болтона попросили дать показания, но он отказался и сказал, что подаст в суд, если его вызовут. «Вместо этого он сохранил все факты для книги», — возмущается Шифф, возглавляющий комитет палаты представителей по разведке. «Болтон может быть автором, но он не патриот», — резюмирует политик.