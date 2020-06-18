]]>
]]>
Главная В России Новости

Верховный суд объяснил, почему не принял иск о голосовании по Конституции

21:51 18.06.2020
Верховный суд РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Верховный суд РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

Верховный суд  отказался рассматривать иск, оспаривающий дату голосования по поправкам в Конституцию, потому что у суда нет таких полномочий. Об этом заявил глава управления суда по взаимодействию с общественностью и СМИ Павел Одинцов.

По его словам, иск "фактически сводился к обжалованию закона о поправке к Конституции от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ".

"К компетенции Верховного суда отнесены дела об оспаривании нормативных правовых актов ниже уровня федерального закона. Полномочия по рассмотрению заявлений об оспаривании закона о поправке к Конституции у Верховного суда отсутствуют", — цитирует Одинцова РИА Новости.

Сегодня в Верховном суде был зарегистрирован административный иск, который оспаривает указ о проведении голосования по внесению поправок в Конституцию 1 июля. Истцом выступил гражданин России Геннадий Рудяк, ответчик по иску - президент страны Владимир Путин. 

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции назначили на 22 апреля, но затем отложили из-за пандемии коронавируса. Позднее Владимир Путин объявил, что оно состоится 1 июля.
 

Темы: Конституция РФ, Верховный Суд РФ, Владимир Путин
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.06.2020, 09:15
Гость: гнус

Пребывание в иллюзиях бесполезное дело:какой "иск",кто будет "против ветра....",ведь начкадров этого не простит.
19.06.2020, 09:03
Гость: Беглый

Хочешь на суде добра, подсыпай серебра...

1998 году Конституционный суд уже рассматривал обращение Государственной думы в отношении толкования статьи 81, части 3 основного закона государства...
Судебный орган вынес однозначное решение о недопустимости баллотироваться Борису Николаевичу на новый срок. Судебный орган учел время нахождения Ельцина на посту в количестве двух сроков, не обращая внимание на то, что избирался в первый раз он президентом РСФСР.
19.06.2020, 06:55
Гость: Самсонов Геннадий Васильевич

А ведь иск подавался о невозможности голосования в период пандемии. Сначала следует отменить пандемию, а потом назначать общественные мероприятия. Но произошло знакомое нам всем передёргивание карт, смещение акцентов. Подавальщикам иска остаётся открыть рты от удивления.
Все комментарии (13)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации