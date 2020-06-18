Верховный суд объяснил, почему не принял иск о голосовании по Конституции

21:51

Верховный суд отказался рассматривать иск, оспаривающий дату голосования по поправкам в Конституцию, потому что у суда нет таких полномочий. Об этом заявил глава управления суда по взаимодействию с общественностью и СМИ Павел Одинцов.

По его словам, иск "фактически сводился к обжалованию закона о поправке к Конституции от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ".

"К компетенции Верховного суда отнесены дела об оспаривании нормативных правовых актов ниже уровня федерального закона. Полномочия по рассмотрению заявлений об оспаривании закона о поправке к Конституции у Верховного суда отсутствуют", — цитирует Одинцова РИА Новости.

Сегодня в Верховном суде был зарегистрирован административный иск, который оспаривает указ о проведении голосования по внесению поправок в Конституцию 1 июля. Истцом выступил гражданин России Геннадий Рудяк, ответчик по иску - президент страны Владимир Путин.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции назначили на 22 апреля, но затем отложили из-за пандемии коронавируса. Позднее Владимир Путин объявил, что оно состоится 1 июля.

