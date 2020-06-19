Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев, подавший иск к Путину об увольнении

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Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в администрации главы республики. Игнатьеву было 58 лет. Он руководил Чувашией более девяти лет.

Владимир Путин уволил Игнатьева с поста главы региона в связи с утратой доверия 29 января 2020 года. Этому предшествовало несколько заявлений и поступков Игнатьева, вызвавших резонанс. В середине января он заявил о необходимости «мочить» журналистов и блогеров, которые зарабатывают «на разных схемах». Через несколько дней он заставил офицера МЧС подпрыгивать за ключами от новых машин, которые Игнатьев держал в высоко поднятой руке. В «Единой России» посчитали, что своими действиями Игнатьев унизил честь и достоинство офицера и исключили из партии.

На сайте Верховного суда 26 мая 2020 года появилась информация, что Игнатьев через суд попытался оспорить свое увольнение, напоминает РБК. Исковое заявление Игнатьева в той части, в которой бывший глава региона оспаривал указ президента о досрочном прекращении его полномочий, было принято Верховным судом к производству. Его рассмотрение назначено на 30 июня.